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Spectaculaire volte-face de Trump sur l'Iran

Les objectifs américains en Iran sont presque atteints, affirme Donald Trump.
Donald Trump avait donné samedi à l'Iran un ultimatum de 48 heures pour rouvrir le détroit d'Ormuz.Keystone

Spectaculaire volte-face de Trump sur l'Iran

Le président américain annonce de «très bonnes» négociations en vue d'un cessez-le-feu au Moyen-Orient. Un changement de ton radical après son ultimatum donné samedi pour l'ouverture du détroit d'Ormuz.
23.03.2026, 13:1423.03.2026, 13:14

Dans un changement de ton spectaculaire, Donald Trump a annoncé lundi que les Etats-Unis et l'Iran avaient eu de «très bonnes et productives discussions pour une cessation totale» des hostilités.

Le président américain a précisé sur son réseau Truth Social que les discussions «continueraient cette semaine» et a fait part d'un report «de cinq jours» de toute frappe sur des centrales électriques ou des infrastructures énergétiques en Iran. Ce message écrit intégralement en lettres capitales, publié avant l'ouverture de Wall Street, a fait chuter immédiatement et fortement les cours du pétrole, tout en faisant rebondir les bourses européennes.

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«Je suis content de rapporter que les Etats-unis d'Amérique et l'Iran ont eu, ces deux derniers jours, de très bonnes et productives discussions pour une cessation totale et complète de nos hostilités au Moyen-Orient», a annoncé Donald Trump, qui se trouve en Floride.

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La volte-face, au moins rhétorique, est abrupte de la part du dirigeant républicain. Il avait donné samedi à l'Iran un ultimatum de 48 heures pour rouvrir le détroit d'Ormuz avant de frapper les infrastructures énergétiques iraniennes, et n'avait pas fait état récemment de négociations.

Il a précisé que le moratoire de cinq jours sur des frappes sur les sites énergétiques dépendait «du succès et des réunions en cours», en concluant son annonce par sa formule habituelle: «Merci de votre attention».

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Les dernières annonces venues du Moyen-Orient ne laissaient pas présager d'un apaisement. Défiant l'ultimatum du président américain, l'Iran a menacé lundi de poser des mines navales dans le Golfe et de frapper les installations électriques américaines en cas d'attaque de ses côtes.

Tôt lundi, l'armée israélienne a elle annoncé mener «une large vague d'attaques» à Téhéran, où des agences iraniennes ont signalé des explosions. D'après Fars, les frappes ont touché le nord, le centre, l'est et l'ouest de la capitale. (jzs/afp)

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