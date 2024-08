Washington a échangé 16 détenus avec le Kremlin et en a (encore) oublié un

Marc Fogel, condamné à quatorze ans de prison à Moscou, n'a pas été libéré dans le cadre du nouvel échange de prisonniers entre les Etats-Unis et la Russie. Sa soeur, Anne Fogel, supplie le gouvernement américain d'agir.

Dans ce qui est probablement l'accord de détention le plus retentissant depuis la fin de la guerre froide, les Etats-Unis ont récemment échangé seize personnes emprisonnées en Russie contre dix espions, assassins et escrocs russes.

Mais la Russie continue d'emprisonner des étrangers pour de fausses raisons – du moins si on les évalue avec les critères occidentaux. L'un d'entre eux est Marc Fogel, un enseignant de 63 ans originaire de Pennsylvanie.

Marc Fogel a été arrête en 2021. Image: X

L'homme en question a été arrêté en 2021 en arrivant en Russie dans un aéroport de Moscou pour avoir transporté une petite quantité de cannabis médical qui lui avait été prescrit aux Etats-Unis. Il travaillait comme enseignant dans une école anglophone à Moscou. Auparavant, il avait notamment enseigné en Oman, au Venezuela et en Malaisie.

La sœur de Fogel, Anne, a donné une interview à la BBC. Elle dit que lorsqu'elle a appris l'existence de ce projet, sa famille a tout fait pour que son frère soit également intégré dans le deal de prisonniers.

«Nous avons désespérément appelé des sénateurs, des membres du Congrès et d'anciens ambassadeurs en Russie. Mais il n'y avait tout simplement pas de bonnes nouvelles pour lui» Anne Fogel

Elle est certaine que son frère savait qu'il y avait un accord entre les deux pays. Dans les prisons russes, les nouvelles vont vite et il était probablement au courant de cet échange avant même qu'il ne soit rendu public. En cause? Le transfert de Paul Whelan et Evan Gershkovich qui ont tous deux été libérés.

Pour Anne, le fait que son frère ait été oublié dans l'accord est une «escroquerie». Toujours selon elle, d'autres prisonniers auraient été considérés comme plus importants. Ainsi, elle supplie les autorités américaines d'obtenir également la libération de son frère, qui serait le plus âgé et le plus fragile des détenus américains en Russie.

Le cas de Marc Fogel avait déjà suscité des critiques aux Etats-Unis par le passé. En 2022, la basketteuse américaine Brittney Griner a été emprisonnée en Russie pour une infraction similaire impliquant de la marijuana médicale.

L'athlète a été libéré quelques mois plus tard en échange du marchand d'armes russe Viktor Bout – Marc, quant à lui, n'a pas été pris en compte, bien qu'il ait été emprisonné depuis plus longtemps. Le sénateur de Pennsylvanie Bob Casey, entre autres, a critiqué l'inégalité de traitement entre les différents prisonniers.

Le gouvernement américain a déclaré, à l'époque comme aujourd'hui, qu'il avait tout tenté pour intégrer l'enseignant dans l'accord, mais en vain. Le président Joe Biden a récemment assuré à la famille que le gouvernement «ne l'abandonnait pas». Un conseiller de haut rang de la Maison-Blanche a en outre indiqué qu'ils travaillaient «tous les jours» à sa libération.

Si Anne Fogel est heureuse pour les autres prisonniers libérés, elle n'attend qu'une chose: que son frère rentre à la maison.

«J'aimerais juste que mon frère soit aussi parmi eux»

Celui-ci souffrirait de graves problèmes de santé.

«Nous espérons sincèrement que ce n'est pas notre dernière chance de le ramener à la maison et de le sauver d'une mort possible dans une prison russe.»

