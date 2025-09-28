Keystone

Etats-Unis: une fusillade dans une église mormone fait quatre morts

Un homme a ouvert le feu dimanche en plein office dans une église mormone du Michigan, dans le nord des Etats-Unis. Donald Trump a dénoncé «une nouvelle attaque ciblée contre les chrétiens».

Au moins quatre personnes ont été tuées dimanche par un homme qui a ouvert le feu en plein office dans une église mormone du Michigan, dans le nord des Etats-Unis, selon un nouveau bilan annoncé par la police.

«Deux autres corps» ont été retrouvés dans les décombres de l'église incendiée par le suspect, a déclaré lors d'une conférence de presse le chef de la police de la ville de Grand Blanc, William Renye. «Cela porte donc le nombre total de victimes à quatre», a-t-il ajouté.

Le suspect, Thomas Jacob Sanford, 40 ans, a été abattu par les forces de l'ordre 8 minutes après le début de l'attaque durant laquelle l'église, située dans la localité de Grand Blanc Township, a également été incendiée, a précisé la police, sans évoquer de mobile possible.

«Cela semble être une nouvelle attaque ciblée contre les chrétiens aux Etats-Unis», a lancé le président américain sur son réseau Truth Social. Et d'ajouter:

«Cette épidémie de violence dans notre pays doit cesser immédiatement !» Donald Trump

D'après le chef de la police de Grand Blanc, William Renye, dix personnes ont été blessées et hospitalisées, dont deux sont mortes de leurs blessures. Sept étaient dans un état stable et une dans un état critique en fin d'après-midi. «Nous pensons trouver d'autres victimes une fois que nous aurons sécurisé les lieux», avait dit le représentant des forces de l'ordre à la mi-journée.

En plein office

A 10h25, au volant d'un véhicule, le tireur présumé, originaire de la localité voisine de Burton, a percuté les portes de l'édifice «en plein office», alors que «des centaines de personnes» étaient à l'intérieur, a raconté William Renye.

Il a ensuite tiré «avec un fusil d'assaut», avant d'être neutralisé par deux membres des forces de l'ordre, a-t-il poursuivi.

«Le FBI s'est immédiatement rendu sur place et dirigera l'enquête fédérale, tout en apportant son soutien total aux autorités locales et régionales», a précisé Donald Trump.

«Acte lâche et criminel »

«Des agents sont sur place pour aider les autorités locales. La violence dans un lieu de culte est un acte lâche et criminel. Nos prières vont aux victimes et à leurs familles», a déclaré le directeur du FBI, Kash Patel, sur X.

Cent agents fédéraux sont mobilisés, selon le chef de la police locale.

«C'est une situation terrible dans le Michigan. (...) Prions pour les victimes et les premiers intervenants», a réagi le vice-président JD Vance sur X. (ats)