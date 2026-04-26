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Un homme armé tente d'entrer dans un gala auquel assiste Trump

U.S. Secret Service agents surround President Donald Trump as he is taken from the stage after a shooting incident outside the ballroom during the White House Correspondents Dinner, Saturday, April 25 ...
Le président américain a été évacué d'urgence samedi soir au milieu du gala des correspondants.Keystone

Trump évacué après un échange de coups de feu: ce que l'on sait

Un homme armé a tenté de forcer l’entrée du prestigieux gala des correspondants auquel prenait part Donald Trump à Washington samedi soir. Interpellé avant d’atteindre la salle, il a échangé des tirs avec la police, faisant un agent légèrement blessé.
26.04.2026, 06:5426.04.2026, 08:10

Donald Trump a évoqué l’acte d’un «assassin en puissance», après qu’un individu armé ait tenté samedi de forcer l’entrée du gala auquel il assistait, au milieu de plusieurs centaines de convives.

«Ce n’est pas la première fois ces dernières années que notre République est attaquée par un assassin en puissance qui cherchait à tuer»
Donald Trump, encore en smoking, pendant une conférence de presse donnée à la Maison-Blanche deux heures environ après l’incident

L’assaillant a été arrêté avant de pouvoir entrer dans la salle où se déroulait le dîner des correspondants de la Maison-Blanche. Des coups de feu ont été échangés, selon la police. Un membre des forces de l’ordre s’est fait tirer dessus, mais a été protégé par son gilet pare-balles.

President Donald Trump gestures as he speaks in the James Brady Press Briefing Room at the White House after a shooting incident outside the ballroom at at the annual White House Correspondents&#039; ...
Le chef d'Etat s'est exprimé dans la foulée des évènements.Keystone

Face à lui, des journalistes en nœud papillon et robe longue, qui comme lui s’étaient rendus à ce dîner annuel réunissant le gratin de la politique et des médias à Washington.

«Loup solitaire»

Il a estimé que l’assaillant, dont l’identité n’a pas été communiquée immédiatement, était un «loup solitaire» et un «cinglé».

Guests exit during the White House Correspondents Dinner, Saturday, April 25, 2026, in Washington. (AP Photo/Tom Brenner) Trump White House Correspondents Dinner
Des cris comme à «A terre! A terre!» ont retenti dans la salle.Keystone

L’auteur présumé des tirs comparaîtra lundi devant la justice, ont annoncé les autorités américaines lors d’une conférence de presse. Il sera inculpé de deux chefs d’accusation: le premier pour usage d’une arme à feu lors d’un crime violent et le second pour l’agression d’un agent fédéral à l’aide d’une arme dangereuse, a précisé la procureure de la capitale américaine, Jeanine Pirro.

Trump a peur d'être ridiculisé à ce dîner?

La police de Washington a rapporté que, selon des informations préliminaires, le suspect avait réservé une chambre dans l’hôtel.

Peu avant son point-presse, Donald Trump a diffusé sur son réseau Truth Social des images de caméras de sécurité montrant une personne qui se rue au travers du portique de détection de métaux situé à l’entrée de la salle où se tenait le gala, et plusieurs membres des forces de l’ordre dégainant leurs armes.

«C’était, d’une certaine manière, très beau, vraiment une très belle chose que de voir un homme foncer sur un poste de contrôle de sécurité armé de plusieurs armes, et il a été neutralisé par quelques membres très courageux du Secret Service, qui ont agi très rapidement»
Donald Trump, en référence au service chargé de sa sécurité
Vidéo: watson

Selon la police, l’assaillant portait deux armes à feu et de nombreux couteaux. Il n’a pas été touché par des tirs lors de son arrestation.

L’hôtel Hilton de Washington, où avait lieu le dîner avorté, n’est pas «un bâtiment particulièrement sûr», a critiqué Donald Trump. Il a toutefois reconnu que le dispositif de sécurité «était très sûr», remarquant que le tireur avait été stoppé avant d’entrer dans la grande salle de réception où il se trouvait. C’est devant cet hôtel que le président Ronald Reagan avait été blessé par balle en 1981 lors d’une tentative d’assassinat.

Guests begin to exit during the White House Correspondents Dinner, Saturday, April 25, 2026, in Washington. (AP Photo/Tom Brenner) Trump White House Correspondents Dinner
Les participants ont été enjoints à quitter la salle peu après la fusillade.Keystone

Le dîner annuel de l’association des correspondants à la Maison-Blanche avait débuté depuis peu, selon les journalistes de l’AFP présents, quand une grande agitation s’est fait entendre aux portes de la salle. Des cris de «A terre! A terre!» ont retenti. Les convives se sont immédiatement allongés ou agenouillés par terre, beaucoup d’entre eux brandissant leurs téléphones pour filmer.

Des agents du Secret Service, le service de protection du président et des membres du gouvernement, sont entrés dans la salle, lourdement armés. Les forces de l’ordre ont ensuite ordonné aux invités, journalistes, ministres, politiciens et personnalités diverses, de quitter l’immense salle située au premier sous-sol de l’hôtel.

Sur une vidéo, on peut voir le président Trump assis à la table d’honneur, avec entre autres le vice-président, JD Vance, et sa porte-parole, Karoline Leavitt, ainsi que plusieurs journalistes, alors que retentissent des coups sourds qui ne suscitent dans un premier temps aucune réaction.

Vidéo: watson

Ce n’est qu’après quelques secondes que les convives semblent réaliser qu’un incident s’est produit, Melania Trump montrant un visage angoissé. Des agents de sécurité lourdement armés interviennent alors très rapidement et évacuent le président vers la gauche de l’estrade. La musique d’ambiance s’arrête, alors que d’autres agents enjambent la table et semblent tenir en joue le public.

L’association des correspondants à la Maison Blanche (WHCA) est organisatrice de ce grand raout politico-médiatique, qui réunit chaque printemps des centaines de personnes et auquel Donald Trump, qui attaque sans relâche la presse, assistait pour la toute première fois en tant que président. Il a assuré samedi soir que l’événement serait reprogrammé.

(mbr avec afp)

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La visite de Donald Trump chez Charles III, en images

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La visite de Donald Trump chez Charles III, en images

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source: getty images europe / wpa pool
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La roseraie de la Maison-Blanche, au fil des ans

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source: hulton archive / heritage images
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