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La Chambre américaine dit «non» à la guerre en Iran

La Chambre américaine dit «non» à la guerre en Iran

Quatre élus républicains ont rejoint l'opposition démocrate et ont voté en faveur de ce texte. Un camouflet qui ne sera sans doute pas être écouté par Trump.
23.07.2026, 17:3323.07.2026, 17:33

La Chambre américaine des représentants a approuvé jeudi une nouvelle résolution ordonnant le retrait des troupes américaines dans la guerre contre l'Iran, un texte à la portée cependant symbolique et auquel Donald Trump ne pourra pas être contraint.

Le vote intervient après le décès ces derniers jours de quatre nouveaux militaires américains à la suite de frappes iraniennes, portant à 18 le bilan pour les Etats-Unis depuis leur déclenchement avec Israël de la guerre contre l'Iran le 28 février.

Fin juin, les deux chambres du Congrès avaient déjà adopté une résolution similaire, sans force de loi.

Camouflet

Mais alors que les républicains possèdent la majorité à la Chambre et au Sénat, l'accumulation de ces votes à l'encontre de la campagne militaire menée par Donald Trump contre l'Iran représente autant de camouflets contre le président octogénaire. Lors du passage du texte précédent à la Chambre, il avait fustigé un vote «antipatriotique».

L'opposition démocrate tente de restreindre les pouvoirs militaires de Donald Trump dans le conflit face à l'Iran, dénonçant un contournement du pouvoir législatif par l'exécutif qu'il incarne. D'après la Constitution américaine, seul le Congrès est en effet habilité à déclarer la guerre.

Si la loi permet au président de déclencher des hostilités pour répondre à une menace imminente, elle exige qu'il obtienne l'autorisation du Congrès sous 60 jours.

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Or, début mai, Donald Trump est passé outre cette date limite en arguant que le conflit, débuté le 28 février par des frappes américaines et israéliennes, était terminé en raison du cessez-le-feu.

Les démocrates contestaient déjà cet argument et leurs revendications n'ont fait que prendre de l'ampleur depuis la reprise des frappes américaines sur l'Iran ces deux dernières semaines. (ats/fv)

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