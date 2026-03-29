Les voiliers humanitaires portés disparus arrivent finalement à Cuba

Après plusieurs jours d’inquiétude et une opération de recherche en mer des Caraïbes, deux voiliers transportant de l’aide humanitaire ont accosté à La Havane.

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Les voiliers du convoi «Nuestra América» accostent au port de La Havane, à La Havane (Cuba), le 28 mars 2026. Keystone

Deux voiliers transportant de l'aide humanitaire à destination de Cuba sont arrivés à La Havane samedi, après un voyage d'une semaine depuis le Mexique, au cours duquel la communication a été perdue avec les équipages, déclenchant une opération de recherche.

L'équipage de neuf personnes, comprenant des Américains, des Français, des Allemands, dont un enfant de quatre ans, est apparu en bonne santé à son accostage dans la capitale cubaine, a constaté un journaliste de l'AFP.

Ils ont été accueillis par un public nombreux, dont des officiels cubains, aux cris de «Vive la révolution» et de «A bas l'impérialisme».

Le «Friend Ship» et le «Tiger Moth» ont apporté les dernières cargaisons de l'initiative humanitaire internationale «Nuestra America» (Notre Amérique), qui achemine de l'aide à Cuba face au blocus pétrolier américain qui aggrave la crise énergétique et économique de l'île.

Partis il y a une semaine d'Isla Mujeres dans le sud-est du Mexique, les deux bateaux avaient disparu entre jeudi et samedi, suscitant les inquiétudes internationales et des opérations de recherche.

«Nous sommes désolés d'avoir inquiété les gens. Nous n'avons jamais été réellement en danger», a indiqué le porte-parole de l'expédition, Adnaan Stumo, expliquant que les deux voiliers avaient dû se dérouter en raison d'une météo adverse et avaient perdu le contact avec la marine mexicaine car leur liaison satellite était «à la ramasse».

«Nous n'étions pas inquiets du tout», a assuré cet Américain de 33 ans.

«Ca n'a pas été une traversée très difficile, ça a juste été une traversée plus longue que prévue»

La marine mexicaine avait déclenché jeudi une mission de recherche et de sauvetage après avoir perdu toute communication avec les deux bateaux.

Un de ses avions avait finalement repéré samedi les deux voiliers à 80 milles nautiques (environ 148 km) au nord-ouest de La Havane et une communication radio avait pu être établie. Un bateau avait par ailleurs été dépêché «en soutien», selon Mexico.

Le président cubain Miguel Diaz-Canel avait auparavant déclaré que La Havane faisait «tout son possible» pour contribuer aux recherches.

«Blocus criminel»

L'initiative humanitaire internationale «Nuestra America» entend acheminer des tonnes de fournitures médicales, de nourriture, de panneaux solaires et d'autres biens de première nécessité à Cuba.

De premiers envois de marchandises étaient arrivés par avion d'Europe et des Etats-Unis la semaine dernière et un premier bateau avait rejoint Cuba mardi, avec à son bord «plus de 20 tonnes» de nourriture, de médicaments et de panneaux solaires, selon ses organisateurs.

Le président américain Donald Trump a imposé un blocus pétrolier de facto à Cuba en janvier, après la capture par les forces américaines du président vénézuélien Nicolas Maduro début janvier et l'arrêt brutal des livraisons de pétrole par Caracas, principal fournisseur de carburant de Cuba ces 25 dernières années.

«Cuba est le prochain», a lancé le président Trump vendredi, rejetant l'idée que les opérations militaires américaines pourraient lui coûter des soutiens politiques dans son pays à l'approche des élections de mi-mandat en novembre.

L'île a subi sept coupures générales d'électricité depuis fin 2024, dont deux récemment.

«Nous sommes heureux d'avoir rassemblé un équipage originaire de tant de pays différents montrant leur solidarité et leur soutien envers le peuple cubain face à ce blocus criminel.» Adnaan Stumo

(sda/ats/afp)