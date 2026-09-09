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«South Park» rebaptisé «South America» pour se moquer de Trump

«South Park» parodie sans relâche le président américain depuis son retour à la Maison-Blanche. Les changements de noms qu'il a annoncés à répétition semblent avoir inspiré les créateurs de la série.

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La série satirique animée «South Park» a annoncé mardi qu'elle changeait de nom pour devenir «South America», moquant les velléités de Donald Trump de rebaptiser plusieurs lieux à travers le monde.

Le président américain a unilatéralement décidé fin août de changer le nom du lac Ontario, situé à la frontière américano-canadienne, en «lac d'Amérique», et a également suggéré dimanche de rebaptiser l'Etat du Nouveau-Mexique en «Nouvelle Amérique».

Au tout début de son second mandat, il avait ordonné de la même manière de changer le nom du «golfe du Mexique» en «golfe d'Amérique».

«Une capitulation»

Pour se conformer à ces décisions, Apple et Google ont tous deux modifié le nom de ces étendues d'eau sur leurs cartes pour les utilisateurs américains. Ce dont se sont moqués les créateurs de la série américaine, Trey Parker et Matt Stone:

«Inspirés par le courage et le patriotisme d'Apple et Google, nous changeons le nom de South Park en SOUTH AMERICA» Le compte officiel de la série, sur X.

Les deux créateurs s'en sont également pris à leur diffuseur Paramount, désormais détenu par Skydance, de David Ellison. «Nous tenons tout particulièrement à remercier notre maison mère Paramount – une capitulation devant Skydance», est-il ainsi ajouté dans le post. La famille Ellison, qui possède le conglomérat Paramount Skydance, est proche de Donald Trump.

«South Park» se déroule dans une petite ville américaine et est connue pour son langage cru et ses satires portant sur des sujets de société. Depuis le retour de Donald Trump à la Maison Blanche, elle le parodie sans relâche et le représente notamment comme ayant une liaison avec Satan. (ats)