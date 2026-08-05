L'arrestation a eu lieu à Ranchos Palos Verdes, en Californie. Keystone

Un homme armé a été arrêté sur un golf de Trump

Intercepté peu avant une visite du président américain mardi soir en Californie, un homme transportait une arme chargée et des munitions. Une perquisition à son domicile a ensuite permis la saisie de tout un arsenal ainsi que de «plusieurs carnets contenant des déclarations inquiétantes».

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Un homme armé a été interpellé dimanche sur un golf appartenant au président américain Donald Trump en Californie, deux jours avant sa visite sur place prévue mardi soir, a annoncé le shérif du comté de Los Angeles. L'arrestation a eu lieu à Ranchos Palos Verdes.

L'homme a éveillé les soupçons, car il «a été vu en train de se promener sur le terrain de golf, de prendre des photographies et de filmer et semblait surveiller les activités liées à la planification de la sécurité», expliquent les services du shérif dans un communiqué.

Le golf à Ranchos Palos Verdes Keystone

Donald Trump est arrivé mardi soir en Californie pour un dîner organisé par le comité national du parti républicain pour lever des fonds.

Perquisition au domicile du suspect

Le suspect, identifié comme Jeanine John Taele, avait «un chargeur de 16 cartouches contenant des munitions» dans la poche de son pantalon. En fouillant la voiture de cet homme de 38 ans, les agents du shérif ont également saisi «un pistolet chargé» et un autre chargeur contenant des munitions, selon le communiqué.

Une perquisition a ensuite été menée par le shérif et les services anti-terroristes du FBI au domicile de cet homme, à Downey, en banlieue de Los Angeles. Ils y ont découvert un fusil d'assaut, un pistolet, un gilet pare-balles, des chargeurs de grande capacité, des munitions, deux appareils de radiodiffusion et «plusieurs carnets contenant des déclarations inquiétantes».

Les enquêteurs ont présenté le dossier mardi matin au bureau du procureur de Los Angeles, qui se prononcera sur d'éventuelles poursuites.

De multiples tentatives d'assassinat

Depuis sa dernière campagne présidentielle, Donald Trump a été visé par de multiples tentatives d'assassinat. En juillet 2024, il a été blessé à l'oreille par un tireur qui s'était positionné sur un toit surplombant une de ses réunions de campagne à Butler, en Pennsylvanie.

En septembre de la même année, un homme armé a été arrêté aux abords du Trump International Golf Club à West Palm Beach en Floride, alors que le président était en train d'y jouer. En avril dernier, le président a dû être évacué en urgence du gala de la presse à Washington, lorsqu'un homme armé a tenté de s'introduire dans la salle et qu'une fusillade a éclaté.

Donald Trump Keystone

La visite de Donald Trump dans son golf californien mardi est fermée à la presse. Le président doit notamment y défendre son bilan et rallier des soutiens financiers, à quelque trois mois des élections de mi-mandat où la mainmise des républicains sur le Congrès américain est menacée.

Taclé par Gavin Newsom

Ses visites en Californie, bastion démocrate, sont rares. Quelques heures avant sa venue et avant l'annonce de l'arrestation, le gouverneur Gavin Newsom en a profité pour rappeler que le gouvernement américain bloquait toujours les aides fédérales pour la reconstruction de Los Angeles, 18 mois après les incendies meurtriers qui ont ravagé la ville.

«J'espère que la visite du président Trump permettra d'apporter directement aux familles qui reconstruisent après les incendies de Los Angeles les fonds fédéraux de reconstruction attendus depuis si longtemps», a taclé le démocrate, qui nourrit des ambitions présidentielles pour 2028.

Gavin Newsom Keystone

«C'est l'occasion pour le président d'honorer son engagement à fournir à ces survivants les fonds qu'il leur a promis», a-t-il ajouté. «Il y a des moments qui transcendent la politique. Celui-ci pourrait en être un, monsieur le président». (jzs/ats/afp)