Les Etats-Unis se préparent à dire adieu au président Carter

«Même si j'étais en profond désaccord avec lui philosophiquement et politiquement, je me suis aussi rendu compte qu'il aimait et respectait véritablement notre pays»

Trump est coincé dans une guerre entre oligarques et rednecks

Alors qu'ils s'étaient serré les coudes pour faire élire le patron, les milliardaires trumpiens et la classe ouvrière MAGA semblent découvrir leurs profonds désaccords. Au centre du conflit, Donald Trump joue l'arbitre et vient de donner un point à Elon Musk. Le premier pas vers la naissance du tout premier oligarque américain?

On ne l'attendait pas si tôt. Depuis quelques jours, le clan MAGA vit une violente crise identitaire. Dans le ventre du mouvement de Donald Trump, deux symboles d'un même soutien au futur président des Etats-Unis se tirent la bourre. D'un côté, la classe ouvrière, majoritairement blanche et masculine. De l'autre, les magnats de la tech. Les pauvres et les riches. Les réactionnaires et les visionnaires. Le redneck du Midwest et Elon Musk.