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Etats-Unis et Iran s'accordent pour un cessez-le-feu de deux semaines

Les deux pays ont conclu un «cessez-le-feu réciproque» de deux semaines, a annoncé le président américain. Il a ajouté que les Etats-Unis ont «déjà atteint et dépassé» tous leurs objectifs militaires. L'Iran et Israël confirment la décision américaine.

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Les Etats-Unis et l'Iran se sont mis d'accord mardi soir pour un cessez-le-feu de deux semaines en échange d'une réouverture du détroit d'Ormuz, un peu plus d'une heure avant l'expiration de l'ultimatum de Donald Trump qui menaçait de détruire la République islamique.

Après plus de cinq semaines de frappes israélo-américaines sur l'Iran, Téhéran a indiqué que des pourparlers se dérouleront à partir de vendredi avec Washington. Ces discussions se dérouleront au Pakistan, médiateur clé dans la guerre au Moyen-Orient.

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Le président américain a écrit sur sa plateforme Truth Social:

«A la suite de discussions avec le Premier ministre Shehbaz Sharif et le maréchal Asim Munir, du Pakistan, au cours desquelles ils m'ont demandé de suspendre l'intervention militaire prévue ce soir contre l'Iran, et sous réserve que la République islamique d'Iran accepte l'OUVERTURE TOTALE, IMMEDIATE et SECURISEE du détroit d'Ormuz, j'accepte de suspendre les bombardements et les attaques contre l'Iran pour une période de deux semaines.» Donald Trump

Le dernier d'une série d'ultimatums lancés par Donald Trump à l'Iran et repoussés à plusieurs reprises donnait à Téhéran jusqu'à 20h00 à Washington (02h00 mercredi en Suisse) pour rouvrir le passage maritime stratégique, où transitait avant la guerre 20% du brut mondial.

«Il s'agira d'un CESSEZ-LE-FEU réciproque!», a ajouté M. Trump selon qui les Etats-Unis «ont déjà atteint et dépassé tous nos objectifs militaires» depuis le lancement des frappes américano-israéliennes le 28 février.

Il a également fait part de discussions «très avancées» en vue d'un accord de paix «à long terme» avec l'Iran, qui a transmis «une proposition en 10 points» qui «constitue une base viable pour négocier».

«Accord avec les deux parties»

De leur côté, les dirigeants iraniens ont confirmé qu'ils acceptaient de rouvrir «pendant une période de deux semaines» le détroit d'Ormuz «si les attaques contre l'Iran cessent», a écrit sur X le ministre iranien des Affaires étrangères, Abbas Araghchi.

Le Conseil suprême de la sécurité nationale a ajouté:

«Il a été décidé au plus haut niveau que l'Iran engagera, pendant une période de deux semaines, des négociations avec la partie américaine à Islamabad» Conseil suprême de la sécurité nationale

«Il est précisé que cela ne signifie pas la fin de la guerre, et que l'Iran n'acceptera la cessation des hostilités que lorsque» les négociations auront abouti, a-t-il ajouté, soulignant que ces deux semaines pourraient être prolongées «en accord avec les deux parties».

Selon les médias iraniens, le plan proposé par Téhéran prévoit que Washington accepte l'enrichissement d'uranium et la levée de toutes les sanctions.

Pas le Liban

Israël a affirmé soutenir la décision du président américain de suspendre les frappes contre l'Iran pendant deux semaines dans le cadre d'un accord de cessez-le-feu qui prévoit la réouverture du détroit d'Ormuz.

«Israël soutient la décision du président Trump de suspendre les frappes contre l'Iran pendant deux semaines, à condition que l'Iran rouvre immédiatement les détroits et mette fin à toutes les attaques contre les Etats-Unis, Israël et les pays de la région», a déclaré le bureau du Premier ministre Benjamin Netanyahu dans un communiqué.

Les autorités israéliennes ont précisé que l'accord «n'inclut pas le Liban». Plus de 1500 personnes ont été tuées par les frapper qu'Israël a mené sur ce pays.

L'annonce d'un accord entre Washington et Téhéran a été extrêmement bien accueillie sur les marchés: les cours du pétrole ont ainsi rapidement baissé de plus de 15%, repassant sous les 100 dollars le baril, et les Bourses de Tokyo et Séoul s'envolaient respectivement de 4% et 6% à l'ouverture. (ats/asi)