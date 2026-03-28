Benjamin Netanyahu a intérêt à continuer ses frappes contre le Liban, même si la guerre contre l'Iran s'achève. Image: AFP

Pourquoi Israël n'arrêtera pas la guerre contre le Liban

Alors que Donald Trump évoque des discussions «productives» avec Téhéran, Benjamin Netanyahu affiche sa volonté de poursuivre et durcir l’offensive contre le Hezbollah, au risque d’élargir encore le conflit régional.

Louis BAUDOIN-LAARMAN / afp

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A l'heure où Washington semble chercher une porte de sortie diplomatique à la guerre américano-israélienne contre l'Iran, Israël manifeste au contraire sa détermination à poursuivre et intensifier sa campagne militaire au Liban contre le mouvement islamiste Hezbollah, allié de Téhéran.

«La question du démantèlement du Hezbollah reste centrale», et «nous sommes déterminés à changer fondamentalement la situation au Liban.» Le Premier ministre Benjamin Netanyahu

«Nous menons des opérations dans l'ensemble du Liban afin de frapper le Hezbollah et d'aboutir, au terme de ce processus, à son désarmement», avait déclaré la veille le général de brigade Effie Defrin, porte-parole de l'armée israélienne.

«C'est une tâche très difficile» et l'armée israélienne «aimerait disposer de davantage de temps pour s'occuper du Liban après le cessez-le-feu avec l'Iran», dit à l'AFP Orna Mizrahi, de l'Institut pour les études de sécurité nationale (INSS) de Tel-Aviv, cercle de réflexion proche de l'établissement militaro-sécuritaire israélien.

Le Liban a été entraîné dans le conflit le 2 mars lorsque le Hezbollah a commencé à tirer des roquettes sur Israël pour venger l'assassinat du guide suprême iranien Ali Khamenei, tué par une frappe israélienne au début de la guerre régionale déclenchée le 28 février par l'attaque israélo-américaine sur l'Iran.

Depuis lors, Israël mène des bombardements massifs au Liban et a déployé des troupes dans le sud de ce pays afin d'établir une «ligne de défense avancée» face à la menace des missiles du Hezbollah.

Elargir la zone tampon

«Nous avons créé une véritable zone de sécurité [au Liban que] nous élargissons [pour] créer une zone tampon plus étendue», a déclaré Netanyahu mercredi soir peu avant que la Maison Blanche assure que les discussions avec l'Iran continuaient et étaient «productives», comme l'affirme le président Donald Trump en dépit des démentis iraniens.

Si les choses ne dépendaient que de lui, Israël «resterait au Liban, comme il le fait à Gaza, jusqu'à ce qu'il considère que le travail est terminé», affirme à l'AFP Joost Hiltermann, du cercle de réflexion américain International Crisis Group (ICG).

Mais «cela dépend vraiment de ce que fera Trump quand il décidera de mettre fin à l'implication des États-Unis dans la guerre», ajoute-t-il:

«Dira-t-il à Israël d'en faire autant ou pas? Est-ce que cela concerne à la fois l'Iran et le Liban, ou seulement l'Iran?»

Selon un sondage réalisé pour le compte de l'INSS après deux semaines de guerre contre l'Iran, une majorité relative d'Israéliens (48%) estime que la campagne militaire actuelle au Liban ne permettra d'assurer «de nombreuses années de calme sur le plan de la sécurité» que «dans une faible ou une très faible mesure».

Le Hezbollah s'était joint à la guerre déclenchée par le mouvement islamiste palestinien Hamas le 7 octobre 2023 à partir de Gaza en ouvrant un deuxième front contre Israël à sa frontière nord, avant d'être défait militairement à l'automne 2024.

«Calcul rationnel»

Israël argue que le mouvement chiite aurait dû se retirer du sud du Liban conformément aux termes du cessez-le-feu entré en vigueur fin novembre 2024 après une médiation de la France et des Etats-Unis.

L'Etat hébreu reproche en outre au gouvernement libanais d'avoir failli à son engagement de désarmer le Hezbollah et déclare régulièrement devoir se charger du travail lui-même.

Depuis le 2 mars, plus de 1 000 personnes ont été tuées au Liban, selon les autorités libanaises, et des centaines de milliers d'habitants ont fui leurs maisons dans le sud du pays sous la pression des appels à évacuer et des bombardements israéliens.

En Israël, une femme a été tuée dans le nord du pays après des tirs de roquette en provenance du Liban. Un autre civil israélien a été tué près de la frontière nord, victime de tirs d'artillerie de l'armée israélienne, qui a fait état d'«erreurs opérationnelles».

Alors qu'Israël semble sourd aux appels de Paris à saisir une occasion «historique» de discussions avec le Liban, pays avec lequel il est en état de guerre depuis 1948, Mizrahi estime que le désarmement du Hezbollah ne peut être atteint «uniquement par des moyens militaires».

«Au bout du compte, il faudra un accord»

Mais pour Hiltermann, Netanyahu pourrait être tenté de prolonger la campagne afin de redorer son bilan avant les élections devant avoir lieu d'ici fin octobre.

«Son calcul est assez différent de ce que serait [...] le calcul rationnel de responsables sécuritaires»

Selon plusieurs médias israéliens, le gouvernement pourrait décider ces jours-ci de mobiliser au total 400 000 réservistes jusqu'à la fin mai en vue d'une offensive militaire de grande ampleur au Liban. (afp/dal)