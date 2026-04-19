assez dégagé12°
DE | FR
burger
International
Etats-Unis

Huit enfants fusillés dans des violences familiales aux Etats-Unis

Huit enfants fusillés dans des violences familiales aux Etats-Unis

Une tuerie a fait huit morts en Louisiane (photo d&#039;illustration).
Une tuerie a fait huit morts en Louisiane (photo d'illustration).Image: Shutterstock
Huit enfants ont été tués par balles en Louisiane (Etats-Unis) dans le cadre d'une tuerie familiale. L'auteur présumé a été arrêté.
19.04.2026, 21:4219.04.2026, 21:52

Huit enfants ont été tués par balles dans des violences intrafamiliales en Louisiane, ont annoncé dimanche les autorités de Shreveport, ville de cet Etat américain du Sud, soit la pire tuerie aux Etats-Unis depuis plus de deux ans. L'auteur présumé a ensuite été tué par la police.

Appelés tôt dimanche pour répondre à des violences, les policiers ont découvert des victimes dans deux habitations, a souligné le caporal Chris Bordelon lors d'une conférence de presse, ajoutant qu'un troisième lieu est concerné par l'enquête.

Deux femmes blessées

Au moins 10 personnes ont été touchées par balles dans la nuit de samedi à dimanche au cours de ces violences, «dont huit sont décédées, âgées d'un an à 14 ans», a-t-il précisé. Certains des mineurs tués «étaient les enfants» de l'auteur présumé, a ajouté le policier de Shreveport, une importante agglomération du nord de la Louisiane.

A propos des Etats-Unis 👇

Le froid tue aux Etats-Unis

Selon la télévision locale KTBS, deux personnes blessées par des tirs à la tête sont des femmes adultes. Un jeune homme a été blessé après avoir sauté d'un toit, a ajouté cette chaîne. L'homme suspecté d'être l'auteur de la tuerie, dont l'identité n'a pas été révélée, a été pris en chasse par la police après s'être emparé de force d'une voiture.

Pire bilan depuis 2024

Il a été tué par les policiers lors de la poursuite, selon la police. Elle estime qu'il est le seul impliqué dans ce dossier. Aucun agent n'a été blessé, a précisé de son côte la police de l'Etat de Louisiane, qui participe à l'enquête.

Selon les données de l'ONG Gun Violence Archive, qui font référence, il s'agit du pire bilan d'une tuerie par arme à feu aux Etats-Unis depuis la mort de huit personnes dans une banlieue de Chicago en janvier 2024. (btr/ats)

L'actu internationale jour et nuit
L’Ukraine aurait réalisé une percée majeure inédite
L’Ukraine aurait réalisé une percée majeure inédite
Trump dégaine son arme pétrolière
1
Trump dégaine son arme pétrolière
de Niklaus Vontobel
Cette nouvelle arnaque «particulièrement efficace» cible Booking
Cette nouvelle arnaque «particulièrement efficace» cible Booking
de Dorothea Meadows
Cette appli suisse ultra-sécurisée est en danger
Cette appli suisse ultra-sécurisée est en danger
«J’ai appelé Trump, il a décroché»
«J’ai appelé Trump, il a décroché»
«Victor Orban a certainement surestimé sa popularité»
«Victor Orban a certainement surestimé sa popularité»
de Alexandre Cudré
Thèmes
La tempête de neige qui frappe les Etats-Unis en images
1 / 8
La tempête de neige qui frappe les Etats-Unis en images
source: sda / jeff roberson
partager sur Facebookpartager sur X
Il raconte un coup de fil improbable à Donald Trump
Video: watson
Ceci pourrait également vous intéresser:
Avez-vous quelque chose à nous dire ?
Avez-vous une remarque ou avez-vous découvert une erreur ? Vous pouvez nous transmettre votre message via le formulaire.
0 Commentaires
Connexion
user avatar
Votre commentaire
YouTube Link
0 / 600
Vers les règles des commentaires..
Une bombe de la Seconde Guerre mondiale détruite près de Paris
Une vaste opération de déminage a eu lieu dimanche à Colombes (Hauts-de-Seine), à proximité de Paris, après la découverte d’une bombe, entraînant l’évacuation de milliers de riverains.
Près de 800 agents ont été mobilisés dimanche à Colombes, près d'Argenteuil, pour neutraliser une bombe de la Seconde Guerre mondiale lors d'une vaste opération. Des milliers de riverains ont été évacués, a indiqué la préfecture des Hauts-de-Seine.
L’article