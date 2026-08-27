Le cerveau présumé du 11-Septembre sera jugé en 2028 à Guantanamo

Khalid Cheikh Mohammed, détenu à Guantanamo depuis 2006, sera jugé à partir du 5 juin 2028.

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Khalid Cheikh Mohammed est considéré comme l’un des principaux organisateurs des attentats du 11-Septembre. Keystone

Khalid Cheikh Mohammed, considéré comme le cerveau des attentats du 11-Septembre 2001, sera jugé à partir du 5 juin 2028. Le procès se tiendra à Guantanamo, où il est détenu, a annoncé un porte-parole du tribunal militaire chargé du dossier.

Il était l'un des principaux lieutenants d'Oussama ben Laden au sein du groupe djihadiste Al-Qaïda, jusqu'à sa capture en mars 2003 au Pakistan. Il a été transféré à Guantanamo en septembre 2006, où il est toujours emprisonné.

En juillet 2025, une cour d'appel américaine avait annulé l'accord de plaider coupable obtenu par Khalid Cheikh Mohammed et ses deux co-accusés, qui leur aurait sans doute évité d'encourir la peine capitale. (dal/ats/blg/afp)