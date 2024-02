Le FBI promet un million pour l'arrestation d'un résident suisse

Selon la ministre adjointe de la Justice Lisa Monaco, l’opération visant les «facilitateurs» de la guerre en Ukraine a permis de récupérer un joli magot. Près de 700 millions dollars d’actifs ont été saisis . Plus de 70 individus ont été arrêtés pour violation des sanctions et du contrôle des exportations.

Du côté du propriétaire, Vekselberg est décrit par les autorités américaines comme le fondateur et président du conseil d'administration du groupe Renova. Une structure composée de sociétés de gestion d'actifs et de fonds d'investissement qui possède et gère des actifs dans plusieurs secteurs de l'économie russe, notamment la technologie et l'énergie.

Après une première inculpation en novembre 2022, Osipov est accusé de fraude et de blanchiment d'argent par les Américains. Le fraudeur est recherché activement et un million de dollars est promis pour l'arrêter. Selon les informations, il se trouverait soit en Espagne, soit à Herrliberg (ZH), voire en Russie, comme le souligne Le Temps.

Vladislav Osipov, un businessman de 52 ans est accusé d’avoir imaginé une structure de sociétés-écrans pour dissimuler le luxueux yacht de l’oligarque Viktor Vekselberg, selon les informations du Département d'Etat. La justice américaine évoque un bateau de plus de 78 mètres de long et d’une valeur de 90 millions de dollars, surnommé le «Tango», saisi en Espagne en avril 2022, peu après le déclenchement des hostilités en Ukraine. Il a aussi été le premier superyacht à être saisi par le gouvernement américain sur décision de justice suite à l'invasion russe de l'Ukraine.

La «fille à papa» qui défie Poutine

Elle n'a que 23 ans, mais la jeune Russe aux yeux de glace et à la volonté de fer n'hésite pas à traiter son président de «lâche». La fougue, la fille d'Alexeï Navalny a ça dans le sang. Désormais, elle est prête à reprendre le combat. Portrait.

Elle a beau se décrire comme une «fille à papa», Dasha - Daria, pour les intimes - en a dans le ventre et les reins solides. Il en faut, pour défier le tout-puissant président de Russie. Un autocrate qui jette ses opposants en prison pour avoir éternué trop fort et qui a persécuté son père pendant plus de 10 ans. Le 16 février, Vladmir Poutine a fini par avoir la peau de son ennemi n°1. Alexeï Navalny. Depuis, c'est sur sa fille, verve et blondeur insolente, que sont concentrés tous les regards.