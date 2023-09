Le superyacht de Poutine est un véritable palais flottant

Une enquête a révélé des détails sur le superyacht Graceful du président russe d'une valeur de 92 millions d'euros. A l'intérieur? Des sols en marbre et une piste de danse qui se transforme en piscine. On vous fait visiter?

Il mesure 82 mètres de long et vaudrait près de 100 millions de dollars: le yacht de Vladimir Poutine Graceful mérite bien l'adjectif «luxueux».

Le superyacht Graceful du président russe Vladimir Poutine. Image: Marcus Brandt/dpa-bilder

La chambre à coucher et une couverture qui semble être en velours. Image: Team Navalny

Image: x/Maria Pevchikh

Un coin «pause café» dans l'une des chambres à coucher. Image: X/Maria Pevchikh

Il n'y a jamais trop d'espaces lounge. x/Maria Pevchikh

Récemment, des détails ont été révélés sur le confort dans lequel vit le chef du Kremlin lorsqu'il va sur l'eau. L'équipe de recherche de l'opposant russe Alexeï Navalny, qui serait en possession de 145 pages de documents liés à ce bateau, indique que le yacht a été entièrement révisé l'année dernière pour 32 millions de dollars.

Poutine n'était «pas satisfait»

Selon l'enquête menée par l'équipe d'Alexeï Navalny, le yacht de luxe était en réparation en Allemagne avant le début de la guerre en Ukraine, mais il a été soudainement transféré à Kaliningrad en janvier 2022. Le propriétaire n'était pas satisfait, peut-on lire dans un e-mail. Le bateau aurait en réalité été en mauvais état de navigabilité et aurait dû être remorqué en urgence du chantier naval de Hambourg vers l'enclave russe, où les travaux se sont poursuivis.

Lors de la rénovation, le président russe n'a rien laissé au hasard. Après avoir perdu son yacht Shéhérazade à cause des sanctions occidentales, le Graceful ne devait apparemment pas manquer de rien.

Les documents dont dispose l'équipe de Navalny montrent que la coque du navire a été entièrement repeinte, que les héliports ont été remplacés et que l'ameublement a également été renouvelé en grande partie.

«La moitié du pays est obligée de collecter de l'argent pour acheter des sous-vêtements et des chaussettes pour les soldats mobilisés et de fabriquer des bougies de tranchées.» L'équipe d'Alexeï Navalny à propos de ces dépenses.

Une moquette qui coûterait 48 000 euros

Des photos de l'intérieur du super yacht montrent à quel point le dirigeant russe est bien installé. Il y a une grande chambre à coucher (coût de la moquette: soi-disant 48 000 euros) et une plus petite, supposément pour une compagne féminine.

Si l'eau de la mer est trop froide pour se baigner, il y a toujours la piscine. Image: x/Maria Pevchikh

Quoi de mieux qu'un film après un plongeon? Image: x/Maria Pevchikh

Un bon petit livre et hop, au lit! Image: x/Maria Pevchikh

Difficile à dire à quoi sert cette pièce. Est-ce une piste de danse? D'atterrissage? Image: x/Maria Pevchikh

424 589 euros pour un sol en marbre, c'est raisonnable. Image: x/Maria Pevchikh

Le palais marin ne manque de rien: des colonnes s'élèvent vers le plafond à côté du lit, des fauteuils rembourrés et une porte qui donne directement sur le pont extérieur. Selon Maria Pevchikh, le canapé deux places coûterait à lui seul près de 40 000 euros.

Les miroirs de la salle de bain coûteraient près de 10 000 euros, les murs et le sol en marbre auraient coûté environ un demi-million d'euros. Le coût de la tête de lit du lit d'appoint est estimé à 22 571 euros. Un total de 8 000 euros aurait été dépensé pour de petits ornements en porcelaine sur les tables du bateau. Dans la bibliothèque, on trouverait l'Encyclopædia Britannica reliée en cuir et un dictionnaire allemand-russe.

La salle de cinéma est particulièrement délirante. En effet, d'après les informations fournies, les utilisateurs de la salle de cinéma ne sont pas limités à y regarder des films assis dans des chaises longues. Elle dispose également d'une piste de danse qui peut être transformée en piscine en appuyant sur un bouton.

«Le sol s'abaisse et l'espace se remplit d'eau» L'équipe d'Alexeï Navalny

Pour ceux qui préfèrent nager à l'extérieur, une barrière de sécurité peut être placée tout autour du yacht.

Selon les photos, le bureau de Poutine est plutôt peu meublé, mais on peut voir une maquette de son yacht confisqué Shéhérazade sur l'étagère. Sur le bureau se trouve un téléphone sans cadran ni clavier, soi-disant résistant aux écoutes. Des modèles identiques sont également visibles sur d'autres bureaux de Poutine.

Le superyacht est placé sur une liste de sanctions

Selon l'équipe de Navalny, plusieurs documents montreraient que le yacht a effectivement été transformé pour le maître du Kremlin. Ainsi, le bateau aurait d'abord été enregistré sous une société offshore attribuée à un ami d'école de Vladimir Poutine. Celui-ci s'occuperait également des vignobles du président. Il aurait été vendu en 2020 à une société russe – mais le nom des propriétaires reste une affaire secrète.

Le personnel du FSO – responsable de la sécurité du président – serait passé du «Shéhérazade» sur le Graceful. Des images prises près de l'Estonie auraient montré que le yacht était accompagné d'un bateau des garde-côtes russes.

Pour finir, les Etats-Unis ont placé le Graceful sur une liste de sanctions. La raison citée dans un document de l'Office of Foreign Assets Control est que le yacht est «lié à Poutine». (wan)

Traduit et adapté de l'allemand par Léa Krejci