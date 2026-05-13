Kevin Warsh. Keystone

Le candidat de Trump nommé à la tête de la Fed

Le Parlement américain a validé la nomination de Kevin Warsh à la tête de la banque centrale des Etats-Unis. La plupart des élus de l'opposition démocrate ont voté contre.

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Le Sénat américain a validé mercredi la nomination du candidat de Donald Trump, Kevin Warsh, à la tête de la puissante banque centrale des Etats-Unis, la Réserve fédérale (Fed).

Warsh, 56 ans, n'a plus qu'à prêter serment avant de prendre définitivement ses fonctions pour un mandat de quatre ans.

Sa nomination a été confirmée par 54 votes contre 45. La plupart des élus de l'opposition démocrate ont voté contre. Ils doutent qu'il saura faire barrage aux pressions de Donald Trump, qui attend des taux d'intérêt plus bas pour stimuler l'économie américaine.

Le chef de l'Etat balaie d'un revers de main la poussée de fièvre inflationniste en cours, que la Réserve fédérale est censée contenir.

«J'espère qu'il agira en toute indépendance»

«Les Américains méritent de savoir clairement si Kevin Warsh est déterminé à défendre la Réserve fédérale en cette période d'attaques sans précédent et de pressions politiques de la part de la Maison Blanche», a déclaré avant le vote le sénateur démocrate Chris Van Hollen.

«J'espère qu'il agira en toute indépendance et qu'il prendra des décisions fondées sur des faits et des preuves, même lorsque ces décisions iront à l'encontre des volontés du président» Chris Van Hollen

La chambre haute, où le camp présidentiel est majoritaire, avait déjà validé mardi l'entrée de Kevin Warsh au conseil des gouverneurs de la Fed, pour quatorze ans.

Trump avait envisagé de le nommer au sommet de l'institution monétaire dès 2018, du temps de son premier séjour à la Maison-Blanche. Il lui avait finalement préféré Jerome Powell, renouvelé sous le démocrate Joe Biden, dont la présidence s'achève vendredi.

Donald Trump avait très vite regretté son choix et l'a fait savoir en multipliant les injures et pressions de toutes sortes à l'encontre de Powell. Nombre d'observateurs prédisent à Kevin Warsh le même sort s'il n'abaisse pas les taux directeurs.

Or, si le président de la Fed est une voix très influente, son vote ne pèse pas plus lourd que celui des onze autres personnes qui votent sur la politique monétaire des Etats-Unis. (afp)