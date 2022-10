Image: sda

Un célèbre complotiste condamné à une amende d'un milliard de dollars

Aux Etats-Unis, le complotiste Alex Jones a dû s'acquitter d'une amende de plusieurs centaines de millions de dollars de dommages et intérêts.

Le conspirationniste Alex Jones a été condamné à payer 965 millions de dollars de dommages et intérêts, après avoir affirmé – à tort – que la fusillade de 2012 à l'école Sandy Hook était un canular.

Selon la BBC, les familles des huit victimes, ainsi qu'un agent du FBI qui a réagi à l'attaque, avaient demandé au moins 550 millions de dollars dans le procès pour diffamation, qui s'est tenu dans le Connecticut. D'après eux, la désinformation de l'animateur de radio d'extrême droite avait entraîné une décennie de harcèlement et de menaces de mort.

Un complot mis en scène

Pour rappel, vingt enfants et six adultes ont été tués à l'école primaire de Sandy Hook. Alex Jones, qui a fondé le site web et le talk-show Infowars, à forte connotation conspirationniste, a soutenu pendant des années que le massacre était un complot gouvernemental «mis en scène» visant à priver les Américains de leurs armes à feu et «que personne n'est mort.»

Il reconnaît maintenant que l'attaque était «100 % réelle», une concession qu'il a faite en août lors d'un autre procès pour diffamation au Texas.

Le procès à Waterbury, dans le Connecticut – qui s'est déroulé à 32 km du lieu de la fusillade – a été marqué par les témoignages émouvants d'une succession de parents.

Certains ont décrit avoir reçu un déluge de haine en ligne et d'autres ont dit avoir dû déménager à plusieurs reprises pour leur propre sécurité. Un père, Mark Barden, a raconté avoir entendu que des personnes profanaient la tombe de son fils Daniel «en urinant dessus et en menaçant de la déterrer».

Dans sa plaidoirie, l'avocat des plaignants, Chris Mattei, a déclaré:

«Quand chacune de ces familles se noyait dans le chagrin, Alex Jones posait son pied juste au-dessus d'elles»

Alex Jones, pour sa part, a dénoncé la procédure comme un «procès spectacle mené par un juge tyran» et a soutenu qu'il n'était pas à blâmer pour les actions de ses adeptes.

Il a déclaré: