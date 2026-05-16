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Taïwan revendique son indépendance après les mises en garde de Trump

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Le président taïwanais Lai Ching-te observe un exercice militaire lors des manœuvres annuelles Han Kuang à Kaohsiung, destinées à tester la défense de l’île face à une éventuelle invasion chinoise.Keystone

Taïwan revendique son indépendance après les mises en garde de Trump

L’île a réaffirmé samedi son statut de nation «souveraine et indépendante», en réponse aux avertissements de Donald Trump contre toute déclaration formelle d’indépendance susceptible de déclencher un conflit avec Pékin.
16.05.2026, 08:0316.05.2026, 08:03

Le gouvernement de Taïwan a affirmé samedi que l'île est une nation «indépendante». Il répondait à des déclarations du président américain Donald Trump le mettant en garde contre toute proclamation d'indépendance susceptible de déclencher une guerre avec Pékin.

«Taïwan est une nation démocratique, souveraine et indépendante, qui n'est pas subordonnée à la République populaire de Chine», a déclaré le ministère taïwanais des Affaires étrangères dans un communiqué. Il a estimé que la politique de Washington demeurait «inchangée».

Dans un entretien télévisé enregistré peu avant son départ de Pékin, où le président chinois Xi Jinping lui a tenu des propos particulièrement fermes à propos de l'île, Donald Trump a mis en garde vendredi Taïwan contre toute proclamation d'indépendance. Sur Fox News, tout en demandant à Taipei et à Pékin de faire «baisser la température», le président américain a déclaré:

«Je n'ai pas envie que quelqu'un déclare l'indépendance et, vous savez, nous sommes ensuite censés faire 15 000 kilomètres pour faire la guerre»
Trump

Et a insisté:

«Nous n'avons pas envie que quelqu'un se dise, proclamons l'indépendance parce que les Etats-Unis nous soutiennent»
Trump

Il ajoute également n'avoir pas encore pris de décision sur les ventes d'armes américaines à l'île.

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«En ce qui concerne les ventes d'armes entre Taïwan et les Etats-Unis, il ne s'agit pas seulement d'un engagement des Etats-Unis envers la sécurité de Taïwan, clairement prévu par la loi sur les relations avec Taïwan, mais aussi d'une forme de dissuasion commune face aux menaces régionales», a insisté à ce sujet le ministère taïwanais.

Jeudi, avec une fermeté inhabituelle, Xi Jinping avait mis Donald Trump en garde: «La question de Taïwan est la plus importante dans les relations sino-américaines. Si elle est bien traitée, les relations entre les deux pays (Chine et Etats-Unis) pourront rester globalement stables. Si elle est mal traitée, les deux pays se heurteront, voire entreront en conflit».

La Chine considère Taïwan comme l'une de ses provinces, qu'elle n'a pas réussi à unifier avec le reste de son territoire depuis la fin de la guerre civile chinoise en 1949. Elle plaide pour une solution pacifique tout en se réservant la possibilité de recourir à la force. (tib/ats)

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