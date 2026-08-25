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Ce projet controversé de Trump franchit un cap

President Donald Trump speaks at a campaign rally for Sen. Darline Graham, R-S.C., at the Myrtle Beach Convention Center in Myrtle Beach, S.C., Friday, Aug. 21, 2026. (AP Photo/Jacquelyn Martin) Donal ...
Donald Trump dénonce régulièrement la possibilité dans de nombreux Etats américains de voter par correspondance.Keystone

Trump peut modifier les règles électorales

La Cour suprême américaine autorise provisoirement le décret présidentiel encadrant le vote par correspondance. Donald Trump entend ainsi lutter contre le vote des étrangers lors d'élections.
25.08.2026, 08:4825.08.2026, 09:31

La Cour suprême américaine majoritairement conservatrice a accordé lundi un succès à Donald Trump dans ses tentatives de restreindre le vote par correspondance en autorisant jusqu'à nouvel ordre l'entrée en vigueur d'un décret présidentiel en ce sens.

Donald Trump dénonce régulièrement la possibilité dans de nombreux Etats américains de voter par correspondance, et il cite cette modalité de vote comme l'une des raisons principales de sa défaite - qu'il ne reconnaît toujours pas - en 2020 face au démocrate Joe Biden. Il a signé le 31 mars un décret destiné à encadrer plus sévèrement le vote par correspondance, une mesure contestée en justice par les démocrates.

Trump a fait un truc qu'il dénonce pourtant
Trump a fait un truc qu'il dénonce pourtant

Des Etats gouvernés par les démocrates ont obtenu d'un tribunal fédéral de première instance la suspension de cette décision. Sans se prononcer sur le fond, la Cour suprême, contre l'avis des trois juges progressistes (sur neuf au total), lève cette suspension, considérant notamment qu'elle cause un préjudice au gouvernement fédéral, contrairement aux Etats.

Cette décision «ne signifie pas que quelque mesure que le gouvernement prendra pour appliquer ce décret sera nécessairement légale. De ce point de vue, l'avenir le dira», précise néanmoins la Cour.

Le spectre du vote des étrangers

Les juges progressistes expriment leur désaccord, concluant au contraire que les Etats, auxquels revient l'organisation des scrutins, y compris fédéraux, sont directement lésés par ces modifications significatives des règles électorales.

Le chef de la minorité au Sénat, le démocrate Chuck Schumer, a qualifié cette décision de «honte», ajoutant que Trump «cherche à compliquer le vote des Américains afin qu'ils ne puissent pas le tenir pour responsable de l'envolée des coûts, de la guerre illégale et de la corruption endémique». Le gouverneur de Californie, Gavin Newsom, a lui annoncé que son Etat intenterait une nouvelle action en justice.

Les mégaprojets de Trump à la Maison-Blanche en cachent d'autres
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Le décret ordonne aux services de l'immigration et de la Sécurité sociale de créer une liste fédérale des électeurs habilités à voter, et au service des Postes de ne délivrer des bulletins de vote par correspondance qu'aux personnes figurant sur cette liste. L'objectif affiché est de limiter le risque que des étrangers puissent voter aux élections américaines, un spectre régulièrement agité par Donald Trump et le camp républicain, bien que le phénomène soit extrêmement rare, selon les statistiques officielles.

Donald Trump lui-même a pourtant voté par correspondance pour la primaire républicaine de Floride (sud-est) qui s'est tenue la semaine dernière. (jzs/afp)

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