Trump a fait un truc qu'il dénonce pourtant
Donald Trump a voté par correspondance pour la primaire républicaine de Floride qui se tient mardi. Il est pourtant farouchement opposé à cette pratique, qu'il tente de restreindre avant les élections de mi-mandat de novembre.
Des documents électoraux du comté de Palm Beach cités par les médias américains montrent que Donald Trump a demandé un bulletin de vote fin juillet et l'a renvoyé la semaine dernière pour les scrutins organisés dans son Etat d'adoption.
Des «exceptions de bon sens»
Depuis des années, Donald Trump affirme sans preuve que le vote par correspondance favorise la fraude. Il relie régulièrement cette accusation à son affirmation infondée selon laquelle l'élection présidentielle de 2020 lui aurait été «volée».
La Maison Blanche n'y a vu aucune contradiction, évoquant les exceptions prévues par la loi que le président veut faire adopter pour restreindre cette pratique.
Et la fin de la citation:
«Comme tout le monde le sait, le président est résident de Palm Beach et participe aux élections en Floride, mais il vit évidemment à la Maison Blanche, à Washington. Ce n'est pas un sujet», a-t-elle ajouté.
Durcir les règles électorales
Ardemment voulu par Donald Trump et dénoncé par l'opposition démocrate, le «Save America Act» vise à durcir les règles électorales, notamment celles encadrant le vote par correspondance.
Ce n'est pas la première fois que Donald Trump a recours à ce système. Il avait déjà voté par correspondance dans le comté de Palm Beach en 2020, puis de nouveau lors d'une élection partielle en Floride plus tôt cette année. Après ce dernier vote, le républicain s'était défendu en expliquant qu'il se trouvait hors de l'Etat, tout en réaffirmant son opposition de principe.
(sda/ats/afp)