Le procès de Sam Bankman-Fried a débuté

Le jeune trentenaire est entré dans la salle d'audience seul – sans être encadré par des agents de sécurité –, non menotté, puis est allé prendre place aux côtés de ses avocats. Vêtu d'un costume gris et d'une cravate rayée, il portait une coupe de cheveux assez courte qui contrastait avec son habituelle abondante chevelure bouclée.

Ces hommes sont la nouvelle «chair à canon» de Poutine

L'armée russe contient de plus en plus d'unités «Storm-Z». Leurs combattants sont des détenus et repris de justice envoyés volontairement sur le front contre la promesse d'une libération. Mais cette promesse sonne creux quand on voit comment ils sont traités.

Des unités dites «Storm-Z» sont de plus en plus présentes dans la guerre contre l'Ukraine. Elles compteraient chacune entre 100 et 150 hommes et seraient composées en grande partie de délinquants recrutés dans les prisons russes. Selon l'agence de presse Reuters, ces troupes d'assaut sont utilisées comme véritable chair à canon dans les zones de front les plus violemment disputées.