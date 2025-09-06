Droits de douane de Trump: La Poste suisse boude les Etats-Unis

Keystone

Droits de douane: La Poste suisse boude les Etats-Unis

L'agence postale de l'ONU, située à Berne, a déclaré samedi que 88 opérateurs avaient suspendu leurs services aux USA à cause de la pression économique du président américain.

Plus de «International»

Au total 88 opérateurs, dont la Poste suisse, ont suspendu entièrement ou partiellement leurs services postaux avec les Etats-Unis à la suite de l'imposition de nouveaux droits de douane par Washington, a annoncé samedi l'agence postale de l'ONU. Conséquence, une chute de plus de 80% du trafic vers ce pays.

L'Union postale universelle (UPU) travaille au «développement rapide d'une nouvelle solution technique qui permettra de relancer l'acheminement du courrier vers les Etats-Unis», assure son directeur général, Masahiko Metoki, dans un communiqué.

Une chute des services

Selon l'UPU, les données échangées entre les opérateurs postaux via son réseau électronique montrent que le trafic vers les Etats-Unis a diminué de 81% au vendredi 29 août par rapport au vendredi précédent. L'agence de l'ONU a en outre indiqué:

«En outre, 88 opérateurs postaux ont informé l'UPU qu'ils avaient suspendu tout ou partie de leurs services postaux vers les Etats-Unis jusqu'à ce qu'une solution soit mise en oeuvre.»

Parmi ces entreprises figurent notamment la Deutsche Post allemande, la Poste suisse ou l'opérateur postal britannique Royal Mail. Basée à Berne, l'UPU a été fondée en 1874 et compte 192 Etats membres. Elle fixe les règles des échanges postaux internationaux et formule des recommandations pour améliorer les services.

Les petits colis taxés

Par décret du 30 juillet dernier, l'administration américaine a décidé, avec effet au 29 août, de supprimer l'exemption de droits de douane qui bénéficiait jusqu'alors aux petits colis postaux (les envois de marchandises d'une valeur égale ou inférieure à 800 dollars).

Ces colis sont depuis lors soumis aux mêmes taux de droits de douane que ceux appliqués aux autres importations en provenance des pays d'origine. Soit par exemple, 15% pour les pays de l'Union européenne (UE) ou 50% pour l'Inde. Seuls les envois entre particuliers d'une valeur de moins de 100 dollars restent exemptés de droits.

Cette décision avait suscité une vague d'annonces de la part de services postaux, de plusieurs pays, de suspendre les envois de colis à destination des Etats-Unis. Outre la brièveté du délai de mise en oeuvre de la décision, le problème réside surtout dans le fait que le décret oblige «les transporteurs et autres parties autorisées à percevoir à l'avance, auprès des expéditeurs, les droits de douane et à en transférer les montants consolidés au Bureau des douanes et de la protection des frontières des Etats-Unis», avait expliqué l'UPU fin août.

La Chine était visée

Le président américain Donald Trump avait justifié cette décision par une volonté de «mettre fin à une faille catastrophique utilisée, entre autres, pour éviter des droits de douane et envoyer des opioïdes synthétiques ainsi que d'autres produits dangereux».

Initialement la mesure américaine, prise début 2025, visait seulement la Chine et Hong Kong, dans le cadre de l'offensive de l'administration Trump contre les géants du commerce en ligne Shein et Temu. Pour en assurer l'efficacité, elle a été généralisée à tous les pays. (ats/afp)