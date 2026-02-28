Le guide suprême iranien Ali Khamenei est mort

Que peut-il se passer en Iran après la mort d'Ali Khameni? Keystone

«Une photo du corps»: Le guide suprême iranien est mort

Après des révélations par des télévisions israélienne, Donald Trump a confirmé la nouvelle sur son réseau Truth Social.

La nouvelle avait déjà provoqué des scènes de joie à Téhéran et à travers le monde. Elle semble désormais confirmée. Donald Trump a affirmé samedi que le guide suprême iranien Ali Khamenei était «mort» à la suite des frappes des Etats-Unis et d'Israël sur l'Iran

Si aucune confirmation iranienne n'a été apportée pour le moment, le président américiain à posté sur son réseau Truth Social:

«Khamenei, l'une des personnes les plus diaboliques de l'Histoire, est mort»

Le président américain a ajouté:

«Les frappes américaines sur l'Iran vont continuer sans interruption tout au long de la semaine ou aussi longtemps que nécessaire pour accomplir notre objectif de PAIX A TRAVERS LE MOYEN-ORIENT ET, EN EFFET, LE MONDE.»

La nouvelle a fuité dans la soirée

Deux télévisions israéliennes avaient affirmé samedi soir que le guide suprême iranien Ali Khamenei avait été tué dans l'attaque israélo-américaine lancée samedi matin sur l'Iran.

«Source israélienne: Khamenei est mort», indiquait un bandeau de la chaîne 12. «Source israélienne: Ali Khamenei a été éliminé», affichait pour sa part la télévision publique KAN.

Les deux télévisions israéliennes rapportaient également samedi soir en des termes semblables qu'une «photo du corps» du guide suprême iranien Ali Khamenei avait été montrée à Donald Trump et au premier ministre israélien Benjamin Netanyahou.

La joie des Iraniens

Peu après les premières annonces, des acclamations ont résonné dans les rues de Téhéran samedi soir, selon des témoins et des vidéos, postées notamment sur X.

On peut y entendre des habitants applaudire depuis leur fenêtre et de vives acclamations ont retenti peu après 23h locales dans les rues de plusieurs quartiers de la capitale iranienne.

Netanyahu confirme à son tour

Il y a de «nombreux signes» que le guide suprême iranien Ali Khamenei avait été tué samedi dans l’attaque conjointe américano-israélienne sur l’Iran, déclarait ainsi Benjamin Netanyahou lors d’une allocution télévisée.

Le premier ministre israélien a déclaré: «Pendant trois décennies et demie, ce tyran cruel a répandu le terrorisme à travers le monde tout en oppressant son peuple, tout en travaillant sans relâche à un plan de destruction d’Israël. Ce plan n’existe plus.»

Benjamin Netanyahu a également déclaré: «Je me tourne vers vous, citoyens iraniens: ne manquez pas cette occasion unique, ne restez pas les bras croisés, car bientôt ça sera votre heure, celle où vous devrez sortir en masse dans les rues pour terminer la mission, renverser le régime des horreurs qui vous rend la vie si dure.»

(joe/ats/afp)