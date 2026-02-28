Le guide suprême iranien Ali Khamenei est mort

«Une photo du corps»: Le guide suprême iranien est mort
La nouvelle avait déjà provoqué des scènes de joie à Téhéran et à travers le monde. Elle semble désormais confirmée. Donald Trump a affirmé samedi que le guide suprême iranien Ali Khamenei était «mort» à la suite des frappes des Etats-Unis et d'Israël sur l'Iran
👉 Suivez notre direct sur le Moyen-Orient 👈
Si aucune confirmation iranienne n'a été apportée pour le moment, le président américiain à posté sur son réseau Truth Social:
Le président américain a ajouté:
La nouvelle a fuité dans la soirée
Deux télévisions israéliennes avaient affirmé samedi soir que le guide suprême iranien Ali Khamenei avait été tué dans l'attaque israélo-américaine lancée samedi matin sur l'Iran.
Des scènes de joie à Téhéran 👇🏼
♦️Nach dem Tod vom Obersten Revolutionsführer Khamenei feiern die Menschen in Teheran auf der Strasse. #Iran pic.twitter.com/M2VWlWqJB8— Jona Salome K. (@JonaSalKupper) February 28, 2026
«Source israélienne: Khamenei est mort», indiquait un bandeau de la chaîne 12. «Source israélienne: Ali Khamenei a été éliminé», affichait pour sa part la télévision publique KAN.
Les deux télévisions israéliennes rapportaient également samedi soir en des termes semblables qu'une «photo du corps» du guide suprême iranien Ali Khamenei avait été montrée à Donald Trump et au premier ministre israélien Benjamin Netanyahou.
La joie des Iraniens
Peu après les premières annonces, des acclamations ont résonné dans les rues de Téhéran samedi soir, selon des témoins et des vidéos, postées notamment sur X.
Ces images viendraient aussi de Téhéran 👇🏼
BREAKING:— Visegrád 24 (@visegrad24) February 28, 2026
In Tehran, people are cheering and celebrating amid reports of Khamenei's death. pic.twitter.com/KfauCNdON8
On peut y entendre des habitants applaudire depuis leur fenêtre et de vives acclamations ont retenti peu après 23h locales dans les rues de plusieurs quartiers de la capitale iranienne.
Netanyahu confirme à son tour
Il y a de «nombreux signes» que le guide suprême iranien Ali Khamenei avait été tué samedi dans l’attaque conjointe américano-israélienne sur l’Iran, déclarait ainsi Benjamin Netanyahou lors d’une allocution télévisée.
Le premier ministre israélien a déclaré:
Benjamin Netanyahu a également déclaré:
(joe/ats/afp)