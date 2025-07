Le cœur de Tomorrowland a brûlé

Plus de 600 performances sont prévues sur 16 scènes, notamment celles de Martin Garrix, David Guetta, Armin van Buuren, Charlotte de Witte et Swedish House Mafia. Le festival se tient à Boom, entre Bruxelles et Anvers. (hkl/jzs, avec SDA et t-online)

Avec plusieurs centaines de milliers de participants, Tomorrowland est l’un des plus grands festivals de musique électronique au monde. L’édition 2025, placée sous le thème «Orbyz», doit se dérouler sur deux week-ends : du 18 au 20 et du 25 au 27 juillet.

La police a appelé les riverains à garder portes et fenêtres fermées. Dans un groupe WhatsApp local, une rumeur s’est propagée selon laquelle les flammes pourraient atteindre les bois environnants. Certains habitants, craignant pour leurs maisons et leur sécurité, auraient commencé à rassembler leurs affaires en vue d’une évacuation.

«Ce qui est parti en fumée, ce n’était pas une scène quelconque. C’était une prouesse technique et artistique, fruit du travail de centaines de personnes pendant plus d’un an.»

«En raison d’un incident grave et d’un incendie sur la scène principale de Tomorrowland, notre chère Mainstage a été gravement endommagée. Nous pouvons confirmer qu’aucune personne n’a été blessée lors de l’incident. Nous annonçons que DreamVille (le camping du festival) ouvrira comme prévu demain (jeudi 17 juillet) et sera prêt à accueillir les visiteurs. Toutes les activités Global Journey à Bruxelles et à Anvers auront également lieu comme prévu. Nous concentrons nos efforts sur la recherche de solutions pour le week-end du festival (vendredi – samedi – dimanche). D’autres informations détaillées seront communiquées dès que possible.»

Aucune victime n’est à déplorer, a indiqué une porte-parole des pompiers et aucun festivalier ne se trouvait encore sur le site au moment des faits. Cependant, les préparatifs battaient leur plein, et environ 1 000 membres du personnel étaient présents. Tous ont été évacués.

Pluies torrentielles et inondations sèment le chaos à New York

Après le Texas au début du mois, c'est au tour de la région de New York et de l'Etat du New Jersey d'être frappés par les intempéries. L'état d'urgence a été déclaré dans plusieurs comtés.

D'importantes inondations ont touché la région de New York et l'Etat du New Jersey dans la nuit de lundi à mardi. Elles ont été provoquées par des pluies diluviennes dues à un système orageux stationnaire. Les services météorologiques ont enregistré des cumuls de précipitations exceptionnels, provoquant d'importantes perturbations dans les transports et plusieurs opérations de secours.