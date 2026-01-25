Tempête aux États-Unis: 600 000 foyers sans électricité

Plus de 600 000 foyers étaient privés d'électricité tôt dimanche aux États-Unis. Une puissante tempête hivernale balaie le pays, du Texas (sud) jusqu'au nord-est.

Les équipes de réparation tentent de restaurer des lignes mises à mal par le vent et le froid, ici au Texas. Keystone

Dans le sud des Etats-Unis, le Tennessee, le Texas, le Mississippi et la Louisiane enregistrent le plus grand nombre de clients - résidentiels et commerciaux - lésés. Cela dépasserait les 100 000 dans chaque état, après que la tempête a déversé de la neige et de la pluie verglaçante sur la région.

Le Kentucky (centre-est) et la Géorgie (sud-est) sont aussi particulièrement concernés, avec des dizaines de milliers de foyers touchés.

Cette tempête hivernale majeure a désormais gagné le nord-est du territoire dimanche.

Elle s'accompagne d'abondantes chutes de neige et pourrait entraîner par endroits des accumulations de glace aux conséquences potentiellement «catastrophiques à l'échelle locale», selon les services météo nationaux (NWS).

État d'urgence

Au total, 20 états ainsi que la capitale américaine, Washington, ont déclaré l'état d'urgence.

Plus de 14 000 vols internationaux ont été annulés au cours du week-end, et des milliers d'autres ont été retardés, selon FlightAware.

La tempête, qualifiée d'«inhabituellement étendue et de longue durée» par le NWS, est provoquée par l'arrivée d'une masse d'air arctique en provenance du Canada. (ats/afp)