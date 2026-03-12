Une fusillade a eu lieu dans une synagogue aux Etats-Unis
Jeudi, un assaillant non identifié a échangé des coups de feu avec les agents de sécurité d'une synagogue située dans la banlieue de Detroit, dans le Michigan, aux Etats-Unis. Le tireur est décédé, selon le New York Times. Un gardien a été blessé.
«Au moins une personne s'est présentée au temple», a précisé le shérif du comté d'Oakland, Michael Bouchard, aux journalistes. «Les agents de sécurité l'ont vu et ont ouvert le feu», a-t-il poursuivi.
«Pratiquer en paix»
La gouverneure du Michigan, Gretchen Whitmer, a condamné l'attaque contre la synagogue Temple Israel à West Bloomfield. Elle a déclaré:
Les images télévisées ont montré une intervention massive des forces de l'ordre dans le quartier autour de la synagogue, dans la banlieue de Detroit. On pouvait voir de la fumée s'échapper de ce qui semblait être un incendie dans le bâtiment.
Les médias locaux ont rapporté que l'agresseur avait percuté le bâtiment avec une voiture. La Fédération juive de Détroit a déclaré que les agences juives étaient fermées par mesure de précaution:
Le bureau local du FBI à Détroit a déclaré qu'il faisait partie des agences intervenant sur les lieux de la fusillade. (ag/afp)