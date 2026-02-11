Nancy Guthrie, la maman d’une star de la TV, a disparu il y a 11 jours. Cet homme repéré par une caméra de surveillance serait son ravisseur. images: dr, montage: watson

Qui est cet homme?

Onze jours que Nancy Guthrie n’a plus donné signe de vie. La maman de la star américaine de télévision Savannah Guthrie aurait été enlevée par l’individu repéré par une caméra de surveillance, alors qu’un autre suspect vient d’être libéré par les enquêteurs. Une affaire qui est remontée jusqu’au président Trump. On fait le point.



«Nous sommes désespérés.» Savannah Guthrie, journaliste vedette de l’émission Today sur NBC News, ne sait plus quoi entreprendre pour retrouver sa maman vivante. Nancy Guthrie, 84 ans, a disparu dans la nuit du 31 janvier au 1er février, chez elle, à Tucson, Arizona. Depuis, c’est une véritable chasse à l’homme qui occupe le FBI et les enquêteurs locaux, alors que le mystère s’épaissit.

Une supposée demande de rançon reçue par plusieurs médias américains, une somme de 6 millions de dollars en bitcoin évoquée, des traces de sang sur le palier en carrelage et à l’intérieur de la maison, des ravisseurs présumés terrés dans le silence, depuis 11 jours, l’affaire Guthrie fait la une de tous les médias de l’autre côté de l’Atlantique.

Savannah et Nancy Guthrie. image: instagram

Après plusieurs jours sans avancées majeures, cette semaine, une vidéo de surveillance glaçante a dévoilé un «homme armé» devant la porte du domicile de Nancy Guthrie et un premier suspect a été arrêté... avant d’être libéré par les autorités mercredi à l’aube.

Une affaire rapidement devenue nationale.

«Le président encourage tout Américain ayant la moindre information sur le suspect, n’importe où dans le pays, à contacter le FBI» Karoline Leavitt, porte-parole de la Maison-Blanche, mardi

Qu’a-t-il bien pu arriver à cette grand-maman?

Savannah Guthrie en est certaine, sa maman «est toujours en vie». La célèbre fille de cette octogénaire à la «santé fragile» enchaîne les stratégies pour faire réagir les ravisseurs.

Après avoir promis une récompense de 50 000 dollars pour toute personne se montrant susceptible de faire avancer le dossier, la journaliste a affirmé être «en mesure de réunir», avec sa famille, les 6 millions de dollars en bitcoin que la demande de rançon réclame aux Guthrie. Une lettre qui n’a pourtant jamais été formellement authentifiée par le FBI.

«J'espère qu'ils arrêteront le suspect, car ce n'est pas moi» L’homme arrêté lors d’un contrôle routier, libéré quelques heures après la diffusion des images de caméras de surveillance.

Pourquoi les images ont tardé à être diffusées?

La découverte et la diffusion des images de surveillance électrisent enfin une enquête qui manquait cruellement d’informations majeures. On y découvre un homme cagoulé, les mains enfouies dans des gants épais et armés, faisant d’étranges allers-retours sur le palier et manipulant longuement la caméra.

Les images du ravisseurs présumés: Vidéo: twitter

Si le FBI n’a pas obtenu ces images durant les premières heures de la disparition de Nancy Guthrie, c’est parce que la victime ne payait pas d'abonnement Google Home pour conserver le flux vidéo, selon les informations du Washington Post.

Les autorités ont donc dû solliciter la société Google pour espérer avoir accès à des images qui devraient pouvoir aider les enquêteurs à identifier l’homme en question. Pour de nombreux experts interrogés par les médias américains, la façon de se mouvoir et les yeux découverts de l’individu «sont comme une empreinte digitale, avec la technologie d’aujourd’hui», assure notamment Josh Schirard, ancien commandant du SWAT, à CNN.

De plus: «Aucune personne ayant une formation policière ou militaire ne porterait une arme à feu dans un étui comme celui-ci, quasiment au milieu du corps, accrochée à la ceinture» Andrew McCabe, ancien directeur adjoint du FBI, à CNN

On rappelle enfin que la fille aînée de Nancy Guthrie, Annie, ainsi que son gendre, Tommaso Cioni, sont les dernières personnes à l’avoir vue avant sa disparition. Ils ont été interrogés par les enquêteurs et le domicile de la sœur de Savannah a été perquisitionné à deux reprises. Après un repas au restaurant, ils ont raccompagné l’octogénaire chez elle. A 1 h 47 du matin, «la caméra de sa porte d’entrée a été déconnectée».

Depuis, plus rien.