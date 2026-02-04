Savannah Guthrie aurait dû présenter les JO depuis l’Italie. Mais sa maman a disparu. images: getty, dr, montage: watson

Cette star renonce aux JO pour une raison macabre

Une disparition en pleine nuit. Des traces de sang. Un portable qui n’a pas bougé de la table de nuit. Savannah Guthrie, présentatrice vedette de l’émission Today sur NBC, est sans nouvelle de sa maman depuis samedi soir. L’histoire de Nancy, 84 ans, bouleverse actuellement les Etats-Unis. Demande de rançon? Meurtre? Notre récit.

Depuis 2012, Savannah Guthrie décolle les paupières des Américains avec sa bonne humeur, depuis le plateau de Today, la célèbre matinale de NBC. Une véritable star du petit écran qui devait s’envoler pour l’Italie dans les heures qui viennent, en vue de commenter en direct la cérémonie d’ouverture des Jeux Olympiques de Milano Cortina. Un voyage qu’elle n’aura finalement pas le cœur d’effectuer. Cette nuit, la chaîne qui l’emploie a eu le ton grave pour annoncer la nouvelle.

«Savannah ne sera pas présente aux Jeux olympiques car elle souhaite rester auprès de sa famille en cette période difficile» Un porte-parole de NBC

Nous sommes le 31 janvier 2026, dans le quartier de Catalina Foothills, à Tucson, en Arizona. Il est 21h45 lorsque Annie, la sœur de Savannah, ramène maman à la maison, après un dîner au restaurant. La soirée s'est déroulée à merveille.

Le lendemain, peu avant 11 heures, un paroissien de l’église du comté prend contact avec la famille Guthrie. Il est inquiet. Nancy, 84 ans, n’a pas assisté à l’office du matin. C’est inhabituel. Suffisant pour que la famille se rende immédiatement à son domicile. Sur place, maman est introuvable. La maison est déserte.

A 12h15, la police est alertée.

Nancy Guthrie a disparu.

Annie, qui affirme n’avoir décelé aucun «signe avant-coureur» d’un quelconque problème samedi soir, est la dernière personne à avoir vu sa maman vivante. La piste de la fugue est très vite écartée par les enquêteurs. Bien que «lucide», Nancy n’est plus toute jeune. Sans compter que des problèmes de santé l’empêchent de se déplacer facilement. Et puis, rien n’a bougé dans la maison. Son téléphone portable, ses clés, son porte-monnaie, sa voiture et, plus grave, ses médicaments, qu’elle doit prendre toutes les 24 heures, sont toujours là.

«Si Nancy Guthrie ne prend pas son traitement, cela peut lui être fatal» Le shérif du comté de Pima, Chris Nanos

Dimanche après-midi, la police déploie d’importants moyens pour retrouver Nancy vivante. Les autorités ne tardent pas à déclarer cette disparition «suspecte». Les premières investigations dévoilent des traces de sang sur le carrelage extérieur et des signes d’effraction. Le cadre de la caméra de sécurité installée à la porte d'entrée de Guthrie était vide, «mais on ignore depuis combien de temps», explique Los Angeles Times.

Le shérif suggère sans hésiter bien longtemps que la maman d’Annie et de Savannah a été «maltraitée» et «kidnappée». Sa maison est désormais une scène de crime.

Qui a bien pu en vouloir à cette mamie? Et pourquoi?

Nancy et sa fille, la célèbre Savannah Guthrie. instagram de Savannah Guthrie

Lundi matin, les nombreux téléspectateurs de l’émission Today comprennent que l’heure est grave. Savannah, 56 ans, n’est pas à l’antenne. Dans un message adressé à son public, la présentatrice vedette se dit touchée par les soutiens et les prières qu’elle reçoit. Mercredi matin, des avions, des drones, des hélicoptères et des chiens étaient toujours à sa recherche, même si «les chances diminuent d’heure en heure», avertit déjà le shérif.

Si les autorités restent pour l’heure discrètes sur l’enquête en cours, TMZ affirme avoir reçu une «prétendue» demande de rançon, mardi, adressée à Savannah. Les ravisseurs présumés exigeraient «plusieurs millions de dollars en Bitcoin pour la libération de Nancy».

Une lettre transmise immédiatement par le média américain aux autorités du comté de Prima, qui annonce être au courant que des rumeurs circulent depuis quelques jours sur une ou plusieurs demandes de rançon potentielles. Une chaîne de radio locale aurait elle aussi reçu un courrier du même type, dans la journée de mardi.

La star de NBC est très proche de sa maman. D’autant plus depuis la mort du papa, décédé d’une crise cardiaque lorsqu’elle n’avait que 16 ans. Elle est régulièrement apparue à l’antenne, dans l’émission de sa fille. En 2022, Nancy a même eu le privilège de fêter ses quatre-vingts ans en direct. Savannah avait alors loué son «courage» et sa «résilience».

«Elle est vive et intelligente, elle est cultivée, elle s’intéresse à tout» Savannah Guthrie, à propos de sa mère, Nancy

Tard dans la soirée de mardi, le shérif a annoncé que des traces d’ADN retrouvé dans la maison sont actuellement en cours d’analyse, mais qu’il faudra encore «attendre quelques jours avant de pouvoir compter sur des résultats utiles». En attendant, la famille Guthrie se serre les coudes. Et l’Amérique retient son souffle.