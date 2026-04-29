Le roi Charles III est reçu par Trump en visite d'Etat depuis lundi. Keystone

Charles III a taclé Trump à la Maison-Blanche

Accueilli par le président américain à Washington, le monarque britannique s'est permis plusieurs boutades bien senties lors de son discours. Il a notamment fait référence à la visite du Républicain à Davos.

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Le roi d'Angleterre Charles III a rendu la monnaie de sa pièce au président américain Donald Trump mardi à la Maison-Blanche, affirmant, avec humour, que les Américains parleraient français si les Britanniques n'avaient pas colonisé, eux aussi, l'Amérique du Nord.

Il faisait référence aux propos qu'avait tenus, en janvier au Forum économique mondial (WEF) à Davos (GR), le président américain à l'adresse des Européens: sans le soutien américain durant la seconde guerre mondiale, «vous parleriez allemand et un petit peu japonais», avait-il déclaré.

Dans un discours sous les ors de la Maison-Blanche, Charles III, reçu en visite d'Etat depuis lundi, a évoqué les origines tout à la fois britanniques et françaises de nombreux toponymes aux Etats-Unis, du fait de l'installation, jadis, de colons des deux anciennes puissances rivales.

«Vous avez récemment déclaré, M. le président, que sans les Etats-Unis, les pays européens parleraient l'allemand. Oserais-je dire que sans nous vous parleriez français», a glissé le souverain, déclenchant les rires de l'assistance.

Charles III a fait «se lever les démocrates»

Le roi a également plaisanté au sujet des «réajustements» de la Maison-Blanche concernant le projet coûteux de salle de bal défendu par le milliardaire républicain.

«Je suis au regret de dire que nous, les Britanniques, avons bien sûr tenté notre propre projet de réaménagement immobilier de la Maison-Blanche en 1814», a-t-il lancé. Cette année-là, des soldats du royaume avaient incendié le bâtiment.

Charles III a également taquiné ses alliés en considérant que ce dîner était «une amélioration considérable par rapport à la Boston Tea Party», lorsqu'en 1773, des colons avaient jeté à la mer des cargaisons de thé britannique lourdement taxé.

Charles III et Trump Keystone

Donald Trump a, lui, visé ses opposants dans ses propres traits d'humour. «Je veux féliciter Charles pour avoir prononcé un discours fantastique aujourd'hui au Congrès», a-t-il déclaré.

«Il a fait se lever les démocrates, ce que je n'ai jamais été capable de faire» Donald Trump

Le roi a offert en cadeau à son interlocuteur la cloche d'un navire au nom opportun, le HMS Trump, un sous-marin britannique mis en service en 1944: «Puisse-t-elle témoigner de l'histoire commune de nos nations et de leur brillant avenir. Et, si un jour vous avez besoin de nous joindre, n'hésitez pas à nous sonner». (jzs/ats)