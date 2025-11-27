assez dégagé-2°
DE | FR
burger
International
Etats-Unis

Les Etats-Unis vont réexaminer l'attribution des «cartes vertes»

Les Etats-Unis vont réexaminer l'attribution des «cartes vertes»

Les Etats-Unis vont réexaminer l'ensemble des «cartes vertes» de résident permanent attribuées aux ressortissants de pays jugés sensibles.
27.11.2025, 22:5927.11.2025, 22:59

Une décision prise après l'attaque perpétrée à Washington par un Afghan contre des membres de la Garde nationale.

L'annonce a été faite jeudi par l'USCIS, une agence fédérale chargée de l'immigration. «Sur instruction du président des Etats-Unis, j'ai ordonné un réexamen complet et rigoureux de chaque carte verte délivrée à tout ressortissant étranger provenant de pays jugés préoccupants», a écrit sur X son directeur, Joseph Edlow.

Tirs à Washington: le FBI enquête pour terrorisme

Interrogée pour savoir de quels pays il s'agissait, l'USCIS a renvoyé à une liste de 19 pays, dont l'Afghanistan, cités en juin dans une proclamation présidentielle. (sda/ats/afp)

L'actu internationale jour et nuit
«Il est du côté des Russes»: les manigances de l'émissaire de Trump
«Il est du côté des Russes»: les manigances de l'émissaire de Trump
Ces célèbres supermarchés français vont disparaître
Ces célèbres supermarchés français vont disparaître
On en sait plus sur le tireur de Washington
On en sait plus sur le tireur de Washington
Marjorie Taylor Greene démissionne après sa rupture explosive avec Donald Trump
Marjorie Taylor Greene démissionne après sa rupture explosive avec Donald Trump

Trump semble visiblement perdu lors de sa visite au Japon

Vidéo: watson
Thèmes
Ceci pourrait également vous intéresser:
Avez-vous quelque chose à nous dire ?
Avez-vous une remarque ou avez-vous découvert une erreur ? Vous pouvez nous transmettre votre message via le formulaire.
0 Commentaires
Connexion
user avatar
Votre commentaire
YouTube Link
0 / 600
Vers les règles des commentaires..
Le projet de «surveillance de masse» d'Ursula von der Leyen ne passe pas
Dans sa lutte contre la pédopornographie, la Commission européenne voulait obliger les services de messagerie à contrôler systématiquement l'ensemble de leurs utilisateurs. Mais cela allait trop loin pour les Etats membres de l'UE.
Depuis de nombreuses années, Ursula von der Leyen, elle-même mère de sept enfants, lutte contre la pédopornographie sur Internet. En tant que ministre allemande de la Famille, elle avait voulu mettre en place en 2009 ce que l'on appelait des «verrouillages du net».
L’article