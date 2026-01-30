Le Ministère de la justice annonce la publication de plus de 3 millions de nouvelles pages du dossier Epstein (Photo d'archives). Keystone

Des millions de nouvelles pages du dossier Epstein bientôt dévoilées

Les autorités américaines sont sur le point de publier plus de trois millions de pages supplémentaires du dossier Epstein. De nombreux contenus pornographiques en font partie.

Plus de «International»

Le numéro deux du ministère américain de la Justice, Todd Blanche, a annoncé vendredi la publication de «plus de trois millions de pages» supplémentaires du dossier Epstein, dont «plus de 2000 vidéos et 180 000 images».

«Ces 2000 vidéos et 180 000 images n'ont pas toutes été prises par M. Epstein ou un membre de son entourage», a précisé M. Blanche, expliquant qu'il s'agissait en grande partie de «pornographie».

Les images et vidéos de toutes les femmes ont été masquées, à l'exception de celles de la complice de Jeffrey Epstein, Ghislaine Maxwell, a-t-il souligné.

«Plusieurs semaines»

Le gouvernement américain, qui publie ce gigantesque dossier sous la contrainte d'une loi votée par le Congrès, avait déjà diffusé des dizaines de milliers de documents fin décembre.

Il faudra «plusieurs semaines» pour tout écluser, avait alors fait savoir le ministère de la Justice, en annonçant qu'il lui fallait traiter «plus d'un million» de nouveaux documents potentiellement liés à l'affaire, découverts par un procureur de New York et la police fédérale.

Les publications précédentes ont surtout éclairé le réseau spectaculaire du richissime financier new-yorkais, mort en prison en 2019 à New York avant d'être jugé pour avoir monté un système d'exploitation sexuelle de jeunes filles mineures.

Ils ont pour le reste posé plus de questions qu'ils n'ont apporté de réponses, par exemple sur l'existence d'éventuels complices de Jeffrey Epstein.

Réticence

Cette réticence de Donald Trump a indigné certains de ses partisans, qui voient dans l'affaire Epstein, terreau fertile pour toutes sortes de théories du complot, la confirmation de leurs suspicions sur la dépravation des élites.

Le ministère a justifié la lente diffusion par la nécessité de protéger les victimes en biffant des noms voire des passages entiers, ou en recouvrant des visages sur les photos.

Cette publication au compte-gouttes et ces caviardages ont alimenté des accusations de dissimulation contre l'administration Trump. (ats)