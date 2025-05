Mark Carney et Donald Trump pourraient collaborer sur un éventuel système antimissile. Image: Keystone

Le Canada pourrait participer au «Dôme d'or» de Trump

Le premier ministre Mark Carney annonce des discussions à «haut niveau» au sujet du bouclier antimissile que Donald Trump veut déployer en Amérique du Nord.

Le Canada a mené des discussions à «haut niveau» avec les Etats-Unis à propos d'une éventuelle participation au «Dôme d'or», le système de défense antimissile voulu par le président américain Donald Trump, a déclaré mercredi le premier ministre Mark Carney.

«Nous avons la capacité, si nous le souhaitons, de participer au Dôme d'or grâce à des investissements en partenariat (avec les Etats-Unis). C'est quelque chose que nous envisageons et dont nous avons discuté à haut niveau», a-t-il dit lors d'une conférence de presse.

Des réalités politiques et financières

Le locataire de la Maison Blanche veut doter les Etats-Unis d'un système de défense efficace contre un large éventail d'armes ennemies, des missiles balistiques intercontinentaux aux missiles hypersoniques ou de croisière, en passant par les drones. Il souhaite que ce système soit opérationnel d'ici la fin de son mandat, or le projet se heurte à des réalités politiques et financières.

Mark Carney a mis en garde contre des menaces nouvelles et croissantes de missiles «qui, dans un avenir assez proche, pourraient provenir de l'espace». «Nous prenons ces menaces au sérieux», a-t-il déclaré.

Réexamen d'un achat d'avions de combat F-35

Le Canada et les Etats-Unis sont partenaires en matière de défense continentale dans le cadre du Norad, le Commandement de la défense aérospatiale de l'Amérique du Nord. Ottawa cherche également à diversifier ses partenariats en matière de commerce et de sécurité, après l'effritement des liens autrefois étroits entre le Canada et les Etats-Unis.

Le Canada a récemment annoncé le réexamen d'un achat important d'avions de combat F-35 fabriqués aux Etats-Unis et a signé un accord avec l'Australie pour l'établissement de radars visant à surveiller l'Arctique.

Le Premier ministre canadien a également annoncé que son gouvernement était également en pourparlers avec des alliés européens pour «devenir un partenaire à part entière de +ReArm Europe+», une initiative visant à renforcer les capacités et l'industrie de défense européennes. (jzs/ats)