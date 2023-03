Ces trois pays veulent contrer la Chine avec des sous-marins nucléaires

Sur la base navale de San Diego, les trois dirigeants ont lancé leur alliance devant un sous-marin à quai. Image: sda

Cette alliance entre le gouvernement américain, australien et britannique, nommé AUKUS, avait fait enrager la France lors de son annonce il y a dix-huit mois.

Une coopération «sans précédent» annoncée sous un soleil californien radieux: Joe Biden, avec les dirigeants australien et britannique, a lancé lundi un spectaculaire programme de sous-marins à propulsion nucléaire, destiné à tenir tête à la Chine dans le Pacifique.

«Nous nous mettons dans la meilleure position qui soit pour faire face ensemble aux défis d'aujourd'hui et de demain» Joe Biden, depuis une base navale de San Diego.

Entouré d'Anthony Albanese et de Rishi Sunak, Joe Biden a assuré que les Etats-Unis ne pouvaient avoir «de meilleurs amis». Le président américain avait soigné la mise en scène: derrière les trois dirigeants, un sous-marin et un navire militaire américains à quai, de grands drapeaux, et des rangées de marins en uniforme.

Le Premier ministre australien a souligné que son pays faisait «le plus grand investissement de (son) histoire» via AUKUS, qui va le voir acheter des sous-marins américains à propulsion nucléaire avant de construire lui-même une nouvelle génération d'appareils.

«Depuis des générations»

Son homologue britannique a également vanté les efforts faits par le Royaume-Uni pour doper son budget de la Défense, et estimé qu'avec les Etats-Unis et l'Australie, son pays s'engageait dans «l'accord de défense multilatéral le plus important depuis des générations.»

Le programme de sous-marins d'attaque, qui a l'ambition de remodeler la présence militaire occidentale dans le Pacifique, se déclinera en trois phases, a détaillé la Maison Blanche. Et selon un principe «crucial», martelé par Joe Biden:

«Ces sous-marins seront à propulsion nucléaire, mais ne porteront pas d'armes nucléaires, pour respecter le principe de non-prolifération. Ils doivent être livrés à partir de la fin des années 2030 et du début des années 2040.»

Il y aura d'abord une phase de familiarisation de l'Australie - qui n'a pas de sous-marins à propulsion nucléaire, ni de technologie nucléaire qu'elle soit militaire ou civile. Ses marins, ingénieurs, techniciens seront formés au sein d'équipages américains et britanniques, ainsi que dans les chantiers navals et les écoles spécialisées des Etats-Unis et du Royaume-Uni.

L'objectif est de déployer, à partir de 2027 et sur un principe de rotation, quatre sous-marins américains et un sous-marin britannique sur la base australienne de Perth (ouest).

SSN AUKUS

Enfin - c'est la troisième, et la plus ambitieuse étape du programme - les Etats-Unis, l'Australie et le Royaume-Uni vont s'associer pour une nouvelle génération de sous-marins d'attaque, baptisée SSN AUKUS. Ces sous-marins vont impliquer un gigantesque effort industriel, en particulier de la part de l'Australie, qui doit se doter d'un nouveau chantier naval à Adelaide, dans le sud.

Les nouveaux navires, de conception britannique et incorporant des technologies américaines avancées, seront construits et déployés par le Royaume-Uni et l'Australie.

Les sous-marins à propulsion nucléaire sont difficiles à détecter, peuvent parcourir de grandes distances pendant de longues périodes et peuvent embarquer des missiles de croisière sophistiqués. La conclusion de l'alliance AUKUS, avec pour corollaire l'annulation par Canberra du contrat d'acquisition de 12 sous-marins français, avait donné lieu en 2021 à une crise diplomatique avec la France, qui avait crié à la «trahison».

Désormais, le projet indispose surtout la Chine:

«Nous appelons les Etats-Unis, la Grande-Bretagne et l'Australie à abandonner la mentalité digne de la Guerre froide et les jeux à somme nulle» Mao Ning, une porte-parole du ministère chinois des Affaires étrangères

Aucun des trois dirigeants rassemblés à San Diego lundi n'a fait mention de manière explicite de la Chine, mais Joe Biden y a fait une référence implicite. Il a en effet affirmé que l'alliance AUKUS devait assurer que «la zone indo-pacifique reste libre et ouverte». Cette formule, dans le jargon diplomatique américain, désigne la volonté de contrer l'influence chinoise dans la région. (ats/jch)