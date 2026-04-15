Une grande affiche faisant référence au détroit d’Ormuz et portant l’inscription en persan «Toujours dans la main de l’Iran» est visible sur une place à Téhéran, le 15 avril 2026. Image: EPA

L'Iran menace de bloquer la mer Rouge

Face au blocus américain, l’Iran menace d’étendre le conflit à la mer Rouge, faisant planer un risque supplémentaire sur le commerce maritime mondial.

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L'Iran a menacé mercredi de bloquer le trafic maritime en mer Rouge si les Etats-Unis continuaient à exercer un blocus sur les ports iraniens. Téhéran a aussi prévenu que le cessez-le-feu, en vigueur depuis le 8 avril, était en péril.

Cet avertissement survient après que le président américain Donald Trump a indiqué que des pourparlers pour mettre fin définitivement à la guerre pourraient reprendre cette semaine. L'Iran a confirmé de son côté que les deux parties continuaient à se parler via le Pakistan.

Un cessez-le-feu de deux semaines est entré en vigueur le 8 avril, après plus de cinq semaines de guerre, déclenchée le 28 février par des frappes américano-israéliennes sur l'Iran.

Trump est optimiste

«Je pense que c'est presque fini», a dit mardi soir le président américain sur la chaîne Fox News, assurant que les autorités iraniennes «veulent vraiment parvenir à un accord».

Un peu plus tôt, il avait mentionné une possible reprise des discussions avec l'Iran, sous l'égide du Pakistan. «Quelque chose pourrait arriver au cours des deux prochains jours», avait-il affirmé au New York Post.

Un premier round de discussions à Islamabad, le weekend dernier entre des délégations iranienne et américaine de haut niveau, avait échoué, sans pour autant conduire à une rupture du cessez-le-feu.

Commerce maritime iranien «à l'arrêt»

L'Iran a affirmé mercredi que les échanges avec les Etats-Unis se poursuivaient, par l'intermédiaire du Pakistan. «Aujourd'hui (mercredi), nous devrions très probablement recevoir une délégation pakistanaise», a indiqué le porte-parole du ministère iranien des affaires étrangères, Esmaïl Baghaï.

Mais alors que l'Iran verrouille toujours le très stratégique détroit d'Ormuz, Washington avait renforcé lundi la pression sur Téhéran en imposant un blocus du transit en provenance ou à destination des ports iraniens.

Esmaïl Baghaï. Image: X

«Les forces américaines ont complètement mis à l'arrêt le commerce maritime» de l'Iran, s'est satisfait tôt mercredi le chef des forces américaines dans la région, Brad Cooper, soulignant qu'environ «90% de l'économie iranienne» dépendent de celui-ci.

Que prépare l'Iran?

Si les Etats-Unis maintiennent ce blocus et «créent de l'insécurité pour les navires commerciaux de l'Iran et les pétroliers», cela constituera «le prélude» à une violation du cessez-le-feu, a rétorqué le général Ali Abdollahi, chef du commandement des forces armées iraniennes.



Il a ajouté:​

«Les puissantes forces armées de la République islamique ne permettront aucune exportation ou importation dans le Golfe persique, en mer d'Oman ou en mer Rouge.»

Il n'a pas précisé quelle forme prendrait le blocage en mer Rouge, un autre passage clef pour le commerce mondial, que l'Iran ne borde pas. Mais Téhéran peut compter sur ses alliés au Yémen, les rebelles houthis, qui ont déjà visé Israël depuis le début du conflit et menacé de s'en prendre aux navires en mer Rouge, qu'ils dominent depuis leurs positions montagneuses.