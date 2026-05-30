Les préparatifs se poursuivent malgré tout à Washington. Keystone

(Presque) personne ne veut jouer au concert de Trump

La Maison-Blanche a essuyé un nouveau revers vendredi, alors qu'elle tente d'organiser une grande célébration musicale pour les 250 ans de l'indépendance du pays. Trois artistes supplémentaires ont annoncé leur retrait, invoquant des tensions politiques.

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Il ne reste désormais plus que quatre artistes parmi les neuf initialement annoncés mercredi par le comité en charge des célébrations. Vendredi, le rocker Bret Michaels, star du rock des années 80, et la chanteuse de country Martina McBride ont annoncé qu’ils ne participeraient pas aux festivités prévues entre le 25 juin et le 10 juillet sur le National Mall à Washington. Ils rejoignent ainsi les Commodores, qui avaient annoncé leur désistement jeudi soir, ainsi que deux autres formations.

Bret Michaels, chanteur du groupe Poison, a justifié sa décision sur Facebook:

«Mes concerts n'ont jamais été politiques. Ils visent à offrir aux gens un moment de rassemblement, pour passer du bon temps et oublier les tensions du quotidien pendant quelques heures. Malheureusement, ce qui nous avait été présenté comme une célébration de notre pays a évolué vers quelque chose de bien plus clivant que ce à quoi j’avais accepté de participer»

Martina McBride a, elle aussi, expliqué sur X qu'on lui avait proposé de se produire «lors d’un événement non partisan, mais cela s’est avéré trompeur». Quant aux Commodores, ils ont annoncé leur non-participation en assurant soutenir «l'amélioration du sort de tous les Américains».

Empreinte néfaste

Interrogée sur ces désistements, la Maison Blanche s'est défendue d'organiser cet évènement et a renvoyé les questions vers les organisateurs des célébrations.

Le comité Freedom 250 a insisté de son côté sur son statut d'organisation apolitique et non partisane. Mais Donald Trump a clairement cherché à marquer de son empreinte cet anniversaire estival — notamment en programmant un tournoi d'arts martiaux mixtes (MMA) sur les pelouses de la Maison Blanche le 14 juin, jour de ses 80 ans.

Face à cette série de désistements, le Parti démocrate a ironisé vendredi sur l’événement, publiant une image des neuf artistes annoncés, avec les noms des cinq ayant annulé barrés.

Dans un pays qui continue de produire certaines des plus grandes stars internationales, cette programmation d'artistes ayant connu leur heure de gloire au siècle dernier avait suscité une montagne de sarcasmes sur les réseaux sociaux. (afp/vz)