Aux Etats-Unis, une banale erreur peut vous coûter la vie

Une mauvaise adresse, une mauvaise route d'accès, une erreur de voiture: ces derniers jours, trois fusillades étranges ont relancé le débat sur la violence par armes à feu aux Etats-Unis.

Renzo Ruf, Washington / ch media

Une série de fusillades absurdes a secoué les Etats-Unis, un pays où la violence par arme à feu fait partie du quotidien. Mais ces cas, qui se sont produits au cours de la même période, ont le potentiel de faire réagir les Américains, notamment parce que les victimes sont des adolescents sans antécédents.

La pom-pom girl qui s'est trompée de voiture

Le parking du supermarché H-E-B d'Elgin, une petite ville texane proche d'Austin, est immense. Dans la nuit de lundi à mardi, cette situation a failli être fatale pour quatre jeunes pom-pom girls. Peu après minuit, alors qu'elles s'apprêtaient à rentrer chez elles après leur entraînement, l'une des jeunes femmes est montée dans la mauvaise voiture.

Heather Roth pensait qu'il s'agissait de son propre véhicule. Lorsqu'elle a vu un homme sur le siège passager, elle s'est rendu compte de son erreur et a pris la fuite. Heather Roth s'est réfugiée dans la voiture de ses amies. Elle aurait tenté de s'excuser auprès du conducteur, mais ce dernier, un homme de 25 ans, a sorti son arme et a commencé à tirer sur la voiture des pom-pom girls.

Deux des jeunes femmes ont été blessées par balle; les blessures d'une d’entres elles sont si graves qu'elle est toujours en soins intensifs. L'auteur des faits a pris la fuite et a été arrêté par la police à son domicile.

Les jeunes qui ont perdu leur chemin

Samedi soir, un groupe de jeunes gens se rendait chez des amis dans une région rurale de l'Etat de New York, peu avant 22 heures. Près du village de West Hebron, le groupe, qui circulait à bord de deux voitures et d'une moto, a fait une erreur fatale en ignorant les panneaux «No Trespassing» et s'est alors engagé dans une propriété privée.

Le propriétaire de la maison n'a pas hésité longtemps lorsqu'il a aperçu les visiteurs motorisés sur la longue route d'accès à sa maison. Il a tiré au moins deux fois. L'un des tirs a touché Kaylin Gillis, âgée de vingt ans, qui se trouvait sur le siège passager de l'une des voitures. La jeune femme est morte peu après tandis que ses amis cherchaient du secours.

L'auteur présumé, un homme de 65 ans (de couleur blanche comme les autres personnes impliquées), s'est senti menacé par les visiteurs non invités. Le convoi de voitures s'est dirigé à grande vitesse vers sa maison isolée et a fait beaucoup de bruit en fin de soirée, a déclaré son avocat dans une première prise de position. Le propriétaire de la maison a également fait savoir qu'il était terriblement désolé de l'incident. Il n'est pas un méchant et il n'y a que des victimes dans cette tragédie. Il a cependant déjà été inculpé de meurtre avec préméditation.

L'ado qui a sonné à la mauvaise porte

La semaine dernière, c’est à l’adresse «1100 NE 115th Terrace», à Kansas City (Missouri) que Ralph Yarl, 16 ans, aurait dû aller chercher ses deux petits frères jeudi soir. Malheureusement, le jeune n'a pas correctement lu l'adresse, a tourné avec sa voiture dans la NE 115th Street, une rue parallèle, et a sonné à la mauvaise porte d'entrée peu avant 22 heures. Le propriétaire de la maison, un homme de 84 ans, était armé. Lorsqu'il a ouvert la porte après une longue hésitation, il a tiré sans sommation sur Yarl. L'adolescent a été touché à la tête et au bras droit avant de s'enfuir.

L'homme vivant seul a justifié ses tirs par le fait qu’il était persuadé que le jeune Afro-Américain voulait s'introduire dans sa maison. En effet, dans l'État du Missouri, il est légal de se défendre contre une attaque illégale en utilisant une arme mortelle. Yarl, quant à lui, affirme qu'il a simplement sonné, et qu'il ne s'est pas avancé vers le vieil homme blanc.

Le garçon est actuellement hospitalisé, mais semble heureusement en voie de guérison. Le tireur a été formellement inculpé lundi. Un politicien de haut rang de Kansas City s'est dit horrifié par l'incident:

«Je suis assez effrayé par la facilité avec laquelle nous sommes prêts à nous tirer dessus» Emanuel Cleaver, député

Traduit et adapté par Pauline Langel