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Elon Musk a de nouvelles ambitions pour les élections

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Elon Musk avait très généreusement financé la campagne de Donald Trump lors de la dernière élection présidentielle.Image: www.imago-images.de

Elon Musk a de nouvelles ambitions pour les élections

Principal soutien financier de Donald Trump en 2024, le milliardaire américain va à nouveau investir massivement dans les élections législatives de mi-mandat en novembre prochain.
31.07.2026, 10:5331.07.2026, 10:53

Elon Musk prépare une nouvelle campagne de dons massifs pour des candidats républicains aux élections législatives de mi-mandat en novembre, d'après le média Axios. Il avait été le plus gros soutien financier de Donald Trump pour sa réélection en 2024.

Le milliardaire prévoirait de réactiver son organisation politique «America PAC», avec laquelle il avait dépensé plus de 260 millions de dollars pour soutenir Donald Trump sur le chemin de la Maison Blanche, d'après des personnes proches du dossier citées par Axios. Comme pour la campagne de 2024, l'organisation prévoit d'accentuer ses efforts sur le porte-à-porte et la publicité ciblée en ligne, pour mobiliser les électeurs conservateurs qui sont moins susceptibles de voter pour des élections autres que la présidentielle.

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Cet effort financier pourrait s'avérer décisif, alors que la majorité républicaine est menacée, la popularité de Donald Trump étant minée par la guerre en Iran et les difficultés économiques du pays. L'homme le plus riche du monde avait très généreusement financé la campagne du républicain lors de la dernière élection présidentielle, et était devenu l'un de ses plus proches alliés dans les premiers mois du nouveau mandat du milliardaire à la Maison Blanche, étant même placé à la tête de la Commission à l'efficacité gouvernementale (Doge).

Mais ce soutien financier – le plus important venant d'un donateur particulier dans l'histoire américaine récente – avait été marqué par des controverses. Elon Musk avait par exemple lancé une loterie consistant à offrir un million de dollars chaque jour à un électeur inscrit dans l'un des sept États décisifs pour la victoire à l'élection présidentielle et qui avait signé une pétition conservatrice.

Une affaire complexe aux Etats-Unis

Le ministère américain de la Justice avait alors rappelé à l'équipe de Donald Trump qu'il était illégal d'offrir une récompense de valeur à un citoyen pour voter ou pour s'inscrire sur les listes électorales. Plusieurs milliardaires ont déjà massivement investi dans la campagne de 2026.

Si la majorité de ces investissements sont allés aux candidats républicains, d'après les analyses de médias américains et les déclarations déposées auprès des autorités fédérales, les démocrates ont bénéficié du soutien de personnalités comme les investisseurs George et Alex Soros, le fondateur du réseau professionnel LinkedIn Reid Hoffman, ou encore Michael Bloomberg.

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Le financement politique aux Etats-Unis est une affaire complexe, brassant des milliards de dollars. Investisseurs, patrons, lobbies économiques mais aussi associations oeuvrant pour telle ou telle cause de société espèrent, via leurs dons, peser sur le Congrès, le gouvernement, la Maison Blanche. (jzs/ats/afp)

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