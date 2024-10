Jeff Bezos accusé d'avoir bloqué un soutien à Kamala Harris

Ces annonces successives interviennent dans une campagne qui a vu les grands noms de la presse américaine perdre de leur influence, auprès des électeurs comme des candidats eux-mêmes, dont l'attention se porte de plus en plus sur d'autres supports tels que les podcasts ou TikTok. (ats/afp)

Le 30 septembre, le comité de rédaction du prestigieux New York Times avait lui apporté son soutien à la candidate démocrate.

Vendredi le New York Post, tabloïd ultra-conservateur appartenant au magnat Rupert Murdoch, a appelé à voter pour Donald Trump.

«Nous allons tous mourir dans le noir et Jeff Bezos a éteint la lumière» , écrit un autre, en référence à la célèbre devise du journal, «La démocratie meurt dans l'obscurité».

Pour ce trumpiste gay, Donald Trump est «modéré et tolérant»

«Notre travail, en tant que quotidien de la capitale du plus important pays du monde, est d'être indépendant. C'est ce que nous sommes et que nous serons toujours»

Jeff Bezos a signé ces dernières années de gros contrats avec le gouvernement américain, et notamment avec le Pentagone, dans le domaine du stockage de données («cloud»).

Le grand quotidien américain, propriété du fondateur d'Amazon depuis 2013, avait apporté son soutien aux candidats démocrates à la présidentielle en 2008, 2012, 2016 et 2020.

«Selon nos journalistes et membres, un soutien à Harris avait déjà été rédigé, et le propriétaire du 'Post', Jeff Bezos, a pris la décision de ne pas le publier»

Le syndicat des journalistes du Washington Post s'est dit «très préoccupé» par cette décision, «à 11 jours à peine d'une élection aux enjeux immenses», et s'inquiète d'une «ingérence» dans les décisions du comité éditorial:

«Nous sommes conscients que cette décision donnera lieu à de nombreuses interprétations, qu'elle sera vue comme un soutien implicite à l'un des candidats, ou au rejet d'un autre, ou comme une fuite devant nos responsabilités» , écrit-il, alors que les sondages ne parviennent pas jusqu'ici à départager la vice-présidente démocrate Kamala Harris et l'ancien président républicain Donald Trump.

Le milliardaire et fondateur d'Amazon, Jeff Bezos.

Les plus lus

