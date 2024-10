Kamala Harris craque pour cette marque suisse

«La mode a pour but de simplifier la vie d’une femme et de mettre en valeur, plutôt que de cacher, sa beauté et sa grâce naturelles»

En 2018, c'est une veste et robe fourreau assorties, respectivement à 2990 et 1990 dollars, qu'elle arborait lors d'une visite d'une Eglise baptiste.

En 2018, c'est une veste et robe fourreau assorties, respectivement à 2990 et 1990 dollars, qu'elle arborait lors d'une visite d'une Eglise baptiste. Getty Images North America

Si Kamala Harris est réputée pour cultiver un style d'une sobriété exemplaire – un rempart aux analyses et aux sur-interprétations des journalistes, la démocrate n'en reste pas moins sensible aux marques. Parmi ses préférées? Les griffes Dolce&Gabanna, Tom Ford, Altuzarra ou encore le créateur américain Christopher John Rogers. Autant de spécialistes dans l'art de lui façonner ces fameux tailleurs strictes et efficaces, qui ont fait sa marque de fabrique.

«Putain, on paie un abo pour rien»: on a testé le tram de la mort à Genève

L'ONU a fait un beau cadeau à Poutine

Le chef de la diplomatie de l'ONU joue toujours plus les électrons libres et discrédite ainsi les Nations unies.

Les amuse-bouches sont-ils meilleurs à Kazan qu'ailleurs, plus sucrés et plus gras qu’en Suisse? Ce n’est pas en tout cas pour la gastronomie que le secrétaire général de l’ONU, Antonio Guterres, s’y est rendu, alors que près de 60 pays s’étaient réunis au Bürgenstock, en juin, pour chercher des solutions à la guerre en Ukraine. Ce n’était pas non plus la destination de Vladimir Poutine, initiateur de ce conflit qui, depuis bientôt 980 jours, ravage son voisin.