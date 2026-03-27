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Trump lance une application Maison-Blanche

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Depuis deux jours, la Maison-Blanche partage des informations cryptiques.image: X / white house

Trump annonce-t-il le «début d’une guerre nucléaire»?

Depuis 48 heures, les réseaux sociaux officiels de la Maison-Blanche alignent les mystères: une vidéo publiée puis supprimée, des photos pixellisées, une voix qui chuchote «ça sort bientôt, n'est-ce pas?». Les rumeurs sont allées bon train jusqu’à... 15h53, ce vendredi.
27.03.2026, 17:0027.03.2026, 17:00
Fred Valet
Fred Valet

Bien sûr, ce n’est pas la première fois que les réseaux sociaux officiels de la Maison-Blanche publient des vidéos ou des photos qui n’ont rien d’institutionnel. Sous la présidence Trump, on ne compte plus les parodies, les vidéos générées à l’aide de l’intelligence artificielle ou encore les attaques frontales. Cependant, depuis 48 heures, l’activité en ligne, sur X, mais également sur Instagram, suggère une nouvelle étape dans la communication du pouvoir américain.

A moins que la Maison-Blanche ne soit piratée?

Le cirque a démarré mercredi soir, avec la publication de deux très courtes vidéos. Sur la première, on peut apercevoir furtivement un drapeau américain, dans un glitch digne d’un film d’horreur, avec un son similaire à celui d’une notification qui atterrit sur un téléphone.

La seconde est encore plus mystérieuse. D’une durée de quatre secondes, la séquence semble avoir été tournée au smartphone, à l’horizontale. Sur l’écran, un sol, des talons argentés, un manteau beige. Mais c’est l’audio qui fait jaser.

On y entend une voix de femme qui pose une question:

«Trop cool! Ça sort bientôt, n'est-ce pas?»

Une voix d’homme lui répond alors: «Oui.» Qu’est-ce qui est censé sortir bientôt? Qui parle? Où la vidéo a-t-elle été tournée? Pourquoi une telle publication? On n’en saura pas plus. D’autant que cette vidéo sera supprimée du compte X et Instagram de la Maison-Blanche environ une heure après sa publication.

Heureusement, des petits malins ont eu le réflexe de la télécharger avant qu’elle ne disparaisse:

Ces deux séquences ont été visionnées des dizaines de millions de fois en quelques heures, si l’on en croit Newsweek. Sur les réseaux sociaux, les spéculations se sont bousculées. Pour certains, nous aurions affaire à la bourde d’un stagiaire un peu dans la lune, alors que (beaucoup) d’autres évoquent un piratage, notamment de l’Iran, ou le début imminent d’une guerre nucléaire.

«La page officielle de la Maison-Blanche fait croire au monde entier qu'une guerre nucléaire est sur le point d'éclater»
Un internaute
«Clignez des yeux deux fois si je dois mettre mes enfants à l'abri antiatomique»
Un autre internaute

Enfin, la piste d’une communication certes étrange, mais intentionnelle, mène certains vers l’existence des extraterrestres, dont Donald Trump a récemment promis de dévoiler des «informations classifiées», en réponse à la petite bombe dégoupillée par Barack Obama au sujet de la célèbre Zone 51.

Histoire de renforcer encore un peu le mystère, l'Agence américaine de cybersécurité et de sécurité des infrastructures a enregistré il y a dix jours les noms de domaine alien.gov et aliens.gov.

Cette phrase d’Obama sur la Zone 51 affole le web

Pour couronner le tout, plusieurs images pixellisées ont été publiées sur X et Instagram ces 24 dernières heures. On y devine notamment Donald Trump et JD Vance. Là encore, aucune explication n’accompagne ces publications.

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Enfin, une dernière vidéo, affichant le logo de la Maison-Blanche et le nom de Trump, a été dévoilée dans la nuit de jeudi à vendredi. Tout aussi courte que les autres, elle comporte un son à l’envers que plusieurs médias américains ont décrypté:

«Annonce excitante demain»

Alors que Donald Trump a fait de la présidence un outil de propagande et de marketing à son image, a-t-il fait tout ce ramdam pour fourguer un énième goodie en son honneur? Après l’annonce de la présence prochaine de sa signature sur les billets de banque, une première dans l’histoire américaine, on pouvait s’attendre à tout avec le président des Etats-Unis.

La signature de Trump va figurer sur les billets de banque américains

A 15h53, ce vendredi, le voile s’est levé sur cette interminable série de publications cryptiques. Ce qui a provoqué une immense déception généralisée, chez ses fans comme chez ses détracteurs. En effet, la Maison-Blanche vient d’annoncer la sortie d’une... app. Oui, une app, iOS et Android, baptisée «The White House».

C’est tout.

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Une chose est sûre, Trump rivalise d’énergie pour que le peuple américain ignore les fichiers Epstein et ses gesticulations en Iran.

Mais que trouve-t-on sur cette nouvelle application?

Sans grande surprise, c’est un énième canal pour propager la bonne parole, les victoires tonitruantes et les grandes décisions de l’administration Trump. En vrac? Alertes en temps réel, actualité, retransmission en direct de discours, points presse, vidéos et photos.

Le hic, c’est que, pour l’heure, cette application est vide. Etait-il trop pressé d’annoncer la bonne nouvelle? Cela dit, petit lot de consolation pour ses adeptes, la possibilité d’écrire «un SMS au président Trump».

Ce qu’on s’est empressé de faire, évidemment.

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