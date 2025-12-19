ciel couvert
Le pilote Greg Biffle meurt dans le crash d'un avion privé

This screengrab made from video provided by WSOC shows firefighting crews responding to a reported plane crash at a regional airport in Statesville, N.C., erupting in a large fire, Thursday, Dec. 18, ...
Le crash a fait sept morts à l'aéroport de Statesville.Keystone

Un célèbre pilote meurt dans le crash d'un jet privé aux Etats-Unis

Un appareil s'est écrasé jeudi lors d'un atterrissage à Statesville, en Caroline du Nord. Le pilote automobile Greg Biffle et sa famille étaient à bord.
19.12.2025, 13:0919.12.2025, 13:32

Un avion privé s'est écrasé jeudi en Caroline du Nord, dans le sud-est des Etats-Unis, causant la mort de sept personnes, selon les autorités locales.

L'accident s'est produit lors de l'atterrissage de l'appareil à l'aéroport régional de Statesville, dans le comté d'Iredell, et a causé un impressionnant incendie sur place selon des images diffusées par les chaînes de télévision locales.

Sept personnes étaient à bord et n'ont pas survécu au crash, a indiqué le shérif du comté, Darren Campbell, à l'AFP.

Un pilote de Nascar

L'autorité fédérale américaine pour la sécurité dans les transports, le National Transportation Safety Board (NTSB), a évoqué sur X un «accident mortel» à Statesville, et a annoncé l'envoi d'une équipe sur place dans la soirée afin d'enquêter sur les circonstances du crash.

Selon des médias américains, le pilote automobile professionnel Greg Biffle, issu du circuit Nascar, sa femme et leurs enfants se trouvaient à bord de l'avion et ont perdu la vie.

December 18, 2025: Undated file image of NASCAR driver Greg Biffle. - ZUMAm67_ 20251218_zaf_m67_005 Copyright: xChuckxFadelyx
Greg BiffleImage: www.imago-images.de

Selon des médias américains, le pilote automobile professionnel Greg Biffle, issu du circuit Nascar, sa femme et leurs enfants se trouvaient à bord de l'avion et ont perdu la vie.

December 18, 2025: GREG BIFFLE, his wife NICOLE and children were killed in a plane crash in North Carolina on Thursday, Rep. Richard Hudson, R-N.C., said in a post on social media. Biffle and his fam ...
Greg Biffle lors d'une victoire à Miami en 2004.Image: www.imago-images.de
