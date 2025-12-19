Le crash a fait sept morts à l'aéroport de Statesville. Keystone

Un célèbre pilote meurt dans le crash d'un jet privé aux Etats-Unis

Un appareil s'est écrasé jeudi lors d'un atterrissage à Statesville, en Caroline du Nord. Le pilote automobile Greg Biffle et sa famille étaient à bord.

Plus de «International»

Un avion privé s'est écrasé jeudi en Caroline du Nord, dans le sud-est des Etats-Unis, causant la mort de sept personnes, selon les autorités locales.

L'accident s'est produit lors de l'atterrissage de l'appareil à l'aéroport régional de Statesville, dans le comté d'Iredell, et a causé un impressionnant incendie sur place selon des images diffusées par les chaînes de télévision locales.

Sept personnes étaient à bord et n'ont pas survécu au crash, a indiqué le shérif du comté, Darren Campbell, à l'AFP.

Un pilote de Nascar

L'autorité fédérale américaine pour la sécurité dans les transports, le National Transportation Safety Board (NTSB), a évoqué sur X un «accident mortel» à Statesville, et a annoncé l'envoi d'une équipe sur place dans la soirée afin d'enquêter sur les circonstances du crash.

Selon des médias américains, le pilote automobile professionnel Greg Biffle, issu du circuit Nascar, sa femme et leurs enfants se trouvaient à bord de l'avion et ont perdu la vie.

Greg Biffle Image: www.imago-images.de

Selon des médias américains, le pilote automobile professionnel Greg Biffle, issu du circuit Nascar, sa femme et leurs enfants se trouvaient à bord de l'avion et ont perdu la vie. (jzs/afp)