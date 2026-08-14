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L'Ukraine a battu les Etats-Unis lors d'un exercice, et ça fait débat

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Des soldats américains de la 3e brigade blindée lors d'un exercice à Grafenwöhr (sud-est), en Allemagne. (Photo d'archive)Image: IMAGO / US Army

Cet exercice avec l'Ukraine a dévoilé «la vulnérabilité des Etats-Unis»

L'Ukraine a donné une leçon de combat aux troupes américaines sur le terrain d'entraînement au moyen de drones, ce qui alimente un débat stratégique en Allemagne.
14.08.2026, 18:5714.08.2026, 18:57
Un article de
t-online

Une unité de drones ukrainienne a manifestement battu des troupes de la 3e brigade blindée américaine lors d'une manœuvre sur un terrain d'entraînement militaire en Allemagne.

C'est ce que rapporte le Wall Street Journal, qui note:

«Cette manœuvre et les pertes américaines en Iran mettent en évidence la vulnérabilité des Etats-Unis face aux drones, et ce, plusieurs années après que les Etats-Unis ont fait des systèmes sans pilote un élément essentiel de leur stratégie de guerre.»

L'Ukraine largement en avance sur les drones

L'Ukraine est considérée comme le leader mondial en matière d'utilisation des drones. On avait ainsi appris au printemps que dix combattants-drones ukrainiens avaient mis hors de combat tout un bataillon de l'Alliance lors d'une manœuvre de l'Otan en Estonie.

Cette redoutable arme ukrainienne pourrait être produite aux Etats-Unis

Toujours selon le Wall Street Journal, l'exercice s'est déroulé en avril et en mai en Allemagne. Pour cette manœuvre, baptisée «Combined Resolve» (Résolution commune), environ 3500 hommes de la 3e brigade blindée américaine, basée à Fort Cavazos au Texas, avaient été déployés dans la République fédérale. Mais, lors de l'exercice, les Américains se sont visiblement révélés impuissants face à l'unité de drones ukrainienne, technologiquement supérieure.

Eliot A. Cohen, du Center for Strategic and International Studies (CSIS), un centre de recherche basé à Washington, a souligné auprès du Wall Street Journal:

«Il est essentiel que l'armée américaine maîtrise cette nouvelle technologie. Mais, jusqu'à présent, cela ne semble malheureusement pas être le cas.»

Un débat qui agite aussi l'Allemagne

La force technologique de l'Ukraine dans sa guerre défensive contre la Russie a également suscité un débat stratégique en Allemagne. Des économistes, comme Moritz Schularick, de l’Institut pour l’économie mondiale (IfW) de Kiel (nord), critiquent vivement la politique d'acquisition du ministre fédéral de la défense, Boris Pistorius.

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Ils réclament ainsi davantage d'investissements dans l'innovation plutôt que dans l'acier pour chars.

Le ministre allemand de la défense, Boris Pistorius, à bord d&#039;un char (photo d&#039;archive). Son orientation du programme d&#039;armement fait l&#039;objet de critiques.
Le ministre allemand de la défense, Boris Pistorius, à bord d'un char (photo d'archive). Son orientation du programme d'armement fait l'objet de critiques.Image: IMAGO / David Inderlied

En évoquant les atouts de l'Allemagne, Moritz Schularick a par ailleurs récemment affirmé à la Süddeutsche Zeitung:

«Nous avons beaucoup de capital, un vaste savoir-faire industriel et, dans certains domaines, des technologies encore à la pointe.»
«Ce que nous n'avons pas, ce sont des centaines de milliers de personnes prêtes à monter dans un char et à partir au front. Autrement dit: plutôt que de miser sur davantage de soldats, de véhicules avec équipage et de casernes, nous devons, partout où c'est possible, miser sur l'intelligence artificielle, la robotique, les drones et les technologies satellitaires.»

Moritz Schularick faisait partie, au début de l'été, d'un groupe d'économistes qui, dans un document stratégique, ont montré comment l'Europe pourrait rapidement s'affranchir de la domination américaine en matière de technologie d'armement, compte tenu de la hausse des budgets de défense.

L'Ukraine aura-t-elle la peau des chars suisses? Un expert répond

Les auteurs de l'étude dénoncent notamment une fragmentation européenne:

«L'Europe exploite 14 types de chars différents, 15 types d'avions de chasse différents et des systèmes de commandement disparates. Cette fragmentation détruit les effets d'échelle: selon une étude de la Stiftung Wissenschaft und Politik, l'Europe obtient 30 à 40% de capacités en moins par euro investi qu'un Etat consolidé.»

(trad. ysc)

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source: sda / sergey kozlov
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