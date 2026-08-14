Cet exercice avec l'Ukraine a dévoilé «la vulnérabilité des Etats-Unis»
Une unité de drones ukrainienne a manifestement battu des troupes de la 3e brigade blindée américaine lors d'une manœuvre sur un terrain d'entraînement militaire en Allemagne.
C'est ce que rapporte le Wall Street Journal, qui note:
L'Ukraine largement en avance sur les drones
L'Ukraine est considérée comme le leader mondial en matière d'utilisation des drones. On avait ainsi appris au printemps que dix combattants-drones ukrainiens avaient mis hors de combat tout un bataillon de l'Alliance lors d'une manœuvre de l'Otan en Estonie.
Toujours selon le Wall Street Journal, l'exercice s'est déroulé en avril et en mai en Allemagne. Pour cette manœuvre, baptisée «Combined Resolve» (Résolution commune), environ 3500 hommes de la 3e brigade blindée américaine, basée à Fort Cavazos au Texas, avaient été déployés dans la République fédérale. Mais, lors de l'exercice, les Américains se sont visiblement révélés impuissants face à l'unité de drones ukrainienne, technologiquement supérieure.
Eliot A. Cohen, du Center for Strategic and International Studies (CSIS), un centre de recherche basé à Washington, a souligné auprès du Wall Street Journal:
Un débat qui agite aussi l'Allemagne
La force technologique de l'Ukraine dans sa guerre défensive contre la Russie a également suscité un débat stratégique en Allemagne. Des économistes, comme Moritz Schularick, de l’Institut pour l’économie mondiale (IfW) de Kiel (nord), critiquent vivement la politique d'acquisition du ministre fédéral de la défense, Boris Pistorius.
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Ils réclament ainsi davantage d'investissements dans l'innovation plutôt que dans l'acier pour chars.
En évoquant les atouts de l'Allemagne, Moritz Schularick a par ailleurs récemment affirmé à la Süddeutsche Zeitung:
Moritz Schularick faisait partie, au début de l'été, d'un groupe d'économistes qui, dans un document stratégique, ont montré comment l'Europe pourrait rapidement s'affranchir de la domination américaine en matière de technologie d'armement, compte tenu de la hausse des budgets de défense.
Les auteurs de l'étude dénoncent notamment une fragmentation européenne:
(trad. ysc)