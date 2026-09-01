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New York: Une femme armée de couteau abattue à Time Square

Attaque mortelle à Times Square: «Je préférerais vous tuer»

This image made from video provided by WABC-TV shows NYPD officers on the scene after a woman brandishing two large knives was shot by officers in Times Square in New York, Monday, Aug. 31, 2026. (WAB ...
Une femme armée de deux grands couteaux a attaqué deux personnes lundi en plein Times Square, à New York. Une victime est décédée et l’assaillante a été abattue par la police.Keystone
Une attaque au couteau en plein après-midi a semé la panique lundi à Times Square, à New York. Une femme de 49 ans a poignardé deux personnes apparemment au hasard, faisant un mort, avant d’être abattue par la police. La piste terroriste est écartée.
01.09.2026, 07:2701.09.2026, 07:27

Une femme de 49 ans souffrant de problèmes mentaux a poignardé deux personnes apparemment au hasard lundi à Times Square, quartier touristique de New York, tuant l'une d'elles. La suspecte a été abattue par la police.

Identifiée comme étant Pamela Cisneros, résidente du Queens, l'assaillante a sorti deux grands couteaux d'un sac avant de menacer des passants, en plein après-midi, selon le récit fait par la cheffe de la police de New York, Jessica Tisch.

La suspecte a d'abord poignardé un homme de 68 ans au niveau de l'abdomen, avant d'attaquer quelques secondes plus tard une femme de 32 ans, blessée également au niveau du ventre. C'est cette victime qui est décédée. L'homme est hospitalisé dans un état stable.

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Les policiers sont alors rapidement intervenus et ont tenté de lui faire lâcher ses armes. Sur des images prises par des passants circulant sur les réseaux sociaux, on voit une femme en T-shirt rose tenir tête à plusieurs agents en uniforme autour d'elle, brandissant par moments ses deux couteaux dans un geste de défiance.

«Je préférerais vous tuer»

«Les policiers ont tenté de dialoguer avec la femme pendant quatre minutes et lui ont ordonné à plusieurs reprises de lâcher les couteaux, ce qu'elle a refusé de faire», a poursuivi Jessica Tisch. «Au cours de l'échange, elle a déclaré aux policiers: 'Je ne lâcherai rien. Je préférerais vous tuer'», a-t-elle encore dit.

epa13175086 A New York City Police Department (NYPD) officer holds a gun belt at the scene of a police-involved shooting in New York, New York, USA, 16 August 2026. At least six people, including four ...
Keystone

«Elle est passée en courant devant moi au coin de la rue et elle avait deux couteaux dans les mains», a raconté un témoin à la chaîne télévisée PIX11 News.

Il raconte que peu après des policiers ont utilisé contre elle un pistolet à impulsions électriques. Elle s'est malgré tout précipitée sur eux et c'est alors qu'ils lui ont tiré dessus «à deux reprises», a-t-il raconté.

La police a confirmé avoir fait usage d'un taser, en vain, avant d'utiliser des armes de poing.

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L'assaillante était connue de la police pour des incidents liés à ses problèmes mentaux. «Nous n'avons aucune raison de croire qu'il s'agit d'un acte de terrorisme», a poursuivi la cheffe de la police de New York.

Présent à ses côtés au moment de la conférence de presse, le maire de la ville Zohran Mamdani a remercié les policiers qui sont intervenus «et ont empêché cette attaque effroyable de prendre une ampleur encore plus tragique». (mbr/ats)

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