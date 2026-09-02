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Cancer: Trump pourrait priver les Suisses de ce médicament

Eine Pflegefachfrau bei der Zubereitung der Medikation eines Patienten der Intensivpflegestation des Schweizer Paraplegiker Zentrum, fotografiert am Dienstag, 16. Januar 2024 in Nottwil. Das Schweizer ...
A l'avenir, le nombre de médicaments autorisés en Suisse pourrait diminuer. (Photo d'illustration)Image: KEYSTONE

Trump pourrait priver les Suisses de ce médicament contre le cancer

Un nouveau médicament pourrait doubler l’espérance de survie des personnes affectées par le cancer du pancréas. Cependant, les patients suisses pourraient en être privés à cause de la Maison-Blanche.
02.09.2026, 15:0302.09.2026, 15:03

Pour la moitié des personnes concernées, le diagnostic de cancer du pancréas signifie souvent qu'il ne leur reste plus que quelques mois à vivre. En effet, cette forme de cancer est particulièrement meurtrière. Un nouveau médicament promet désormais de doubler l'espérance de survie des personnes affectées.

Ce comprimé, le daraxonrasib, mis au point aux Etats-Unis par l'entreprise de biotechnologie Revolution Medicines, est censé apporter une aide. Mais les patients suisses risquent d'en être privés, du moins durant les deux prochaines années.

Un dilemme qui coûte aux patients suisses

La raison? La politique des prix des médicaments menée par le président américain Donald Trump. Pour garantir son principe du meilleur prix, il contraint de plus en plus souvent les entreprises pharmaceutiques à conclure des contrats individuels. Celles-ci doivent ainsi s'engager à ne pas proposer leurs médicaments moins chers en Suisse qu'aux Etats-Unis, où ils étaient jusqu'ici généralement les plus onéreux.

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Pour continuer à générer des revenus élevés sur le marché américain, les entreprises devraient donc augmenter leurs prix en Suisse, ce qui n'est toutefois pas autorisé dans notre pays en raison de la réglementation étatique, rappelle le Tages-Anzeiger.

Aux Etats-Unis, le traitement coûte 40 000 dollars par mois (environ 32 500 francs). En Suisse, il serait moins cher de plusieurs milliers de francs. Si les géants pharmaceutiques devaient aligner à la baisse les prix pratiqués aux Etats-Unis sur ceux de la Suisse, ils subiraient une perte de revenus massive. C'est pourquoi il n'est guère rentable pour eux de commercialiser ce médicament en Suisse.

Cela a de vastes conséquences. Le patron de Novartis, Vas Narasimhan, avait déjà averti récemment sur Bloomberg TV que le nombre de nouveaux médicaments disponibles en Suisse allait diminuer:

«Nous allons finir par atteindre un point où le public n'acceptera plus qu'aucun nouveau médicament n'arrive.»

Une alternative serait que les patients gravement malades en Suisse acceptent de payer davantage pour leurs médicaments, sachant que leur vie peut en dépendre. (vro)

This photo provided by Revolution Medicines on Wednesday, Aug. 26, 2026 shows packaging for the new pancreatic cancer drug, daraxonrasib, under the brand name Rasonque. (Revolution Medicines via AP) P ...
Revolution Medicines a lancé un nouveau médicament destiné à prolonger la vie des patients atteints d'un cancer du pancréas.Image: keystone
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