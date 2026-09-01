Après 30 ans de mystère, la justice tranche sur le meurtre de Tupac

Tupac Shakur avait 25 ans lorsqu’il a été mortellement blessé par balles à Las Vegas en septembre 1996. Image: Archive Photos

Trente ans après l’assassinat de Tupac Shakur, la justice américaine a rendu son verdict. Duane Davis, ancien membre d’un gang de Los Angeles et seul homme jamais inculpé dans cette affaire mythique, a été reconnu coupable du meurtre du rappeur. Il risque de passer le reste de sa vie derrière les barreaux.

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Un ancien membre d'un gang de Los Angeles, Duane Davis, a été reconnu coupable lundi du meurtre du rappeur Tupac Shakur en 1996 par un tribunal de Las Vegas, où les faits se sont produits. Il encourt la prison à perpétuité incompressible.

Trente ans après la mort jamais élucidée de la légende du rap, cette ex-figure des South Side Compton Crips, gang d'un quartier sensible de Los Angeles, était jugée pour avoir commandité le meurtre et fourni l'arme du crime.

Duane Davis a été reconnu coupable d’avoir commandité son meurtre. Image: Tribune News Service

Après avoir délibéré pendant quelques heures seulement, le jury l'a reconnu coupable de «meurtre au premier degré avec usage d'une arme mortelle». Le prononcé de la peine aura lieu le 13 octobre prochain. S'adressant à la juge après l'annonce du verdict, Duane Davis a déclaré dans la salle d'audience vouloir faire appel de la décision.



Cinq heures de plaidoiries

Lors du dernier acte de ce procès, les plaidoiries finales de l'accusation et de la défense avaient duré près de cinq heures. Dans son réquisitoire, le procureur, représentant l'Etat du Nevada (sud-ouest), a martelé la thèse de l'accusation, de représailles au passage à tabac du neveu de Duane Davis, auquel Tupac Shakur avait participé, dans un cycle de vendetta.

Le contentieux opposait deux labels de musique, Death Row Records et Bad Boy Records, fondé par Sean «P. Diddy» Combs, chacun recourant à un gang rival pour assurer la protection de ses artistes, avec en toile de fond la guerre entre les gangs des «Crips» et des «Bloods» à Los Angeles, qui a culminé dans les années 1990.

«Duane Davis, dans la culture des gangs, ne pouvait laisser passer cela», a affirmé le procureur, en référence à l'humiliation publique de son neveu quelques heures avant les tirs contre Tupac Shakur. «Il s'est procuré le pistolet, il a organisé le groupe, il a donné la chasse à Monsieur Shakur», a-t-il énuméré, insistant sur le caractère prémédité, selon lui, des actes de l'accusé, un ex-trafiquant de drogue, et retenant ses propres déclarations contre lui.



Livre compromettant

Dès 2008, Duane Davis a reconnu devant les enquêteurs qu'il se trouvait dans la Cadillac blanche d'où les coups de feu ont été tirés. Mais ses confidences intervenant dans le cadre d'un accord prévoyant une immunité partielle, elles ne pouvaient être retenues contre lui.

Puis l'ex-membre de gang s'est épanché dans les médias, avant de publier en 2019 des mémoires compromettants. Il y raconte notamment qu'il se trouvait sur le siège passager et a fait passer le pistolet aux occupants de la banquette arrière, sans révéler l'identité du tireur.

Arrêté en septembre 2023 à la suite de cette parution, Duane Davis, qui plaidait non coupable, assure désormais que son livre a été romancé par son coauteur et qu'il se trouvait à Los Angeles le soir du meurtre.

«Pendant près de 18 ans, Duane Davis a dit à la police, à la télévision, dans des livres et à des intervieweurs sur YouTube, à qui voulait l'entendre, qu'il était responsable du meurtre de Tupac Shakur. Dites-lui que vous l'avez entendu en le déclarant coupable», a lancé le procureur aux jurés.



Absence de preuves dénoncée

Mais l'avocat de la défense a balayé ces déclarations, comme «simplement des mots», affirmant que son client cherchait à promouvoir les ventes de ses mémoires par pur appât du gain.

«Vous lisez un livre qui est de la fiction et non des faits, mais l'accusation veut vous faire croire qu'il s'agirait en quelque sorte d'aveux qu'il était là au moment des tirs» L'avocat de la défense, soulignant l'absence de preuves matérielles

Ni la Cadillac ni l'arme du crime n'ont jamais été retrouvées. «Avec tous les instruments à la disposition de la police, ils n'ont rien dans ce dossier qui montre que cet homme était à Las Vegas le 7 septembre 1996», a poursuivi l'avocat.

Cette nuit-là, des tirs provenant d'une Cadillac blanche ont blessé Tupac Shakur à Las Vegas, alors qu'il venait d'assister à un combat de boxe de Mike Tyson. Le rappeur a succombé six jours plus tard, à l'âge de 25 ans. (mbr/ats)