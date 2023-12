Les démocrates ont jusqu'à présent refusé d'accéder aux demandes des républicains et d'accepter des concessions. La Maison-Blanche et le Capitole considèrent que cette manœuvre est du chantage et la décrivent comme étant un «cadeau de Noël prématuré» des républicains à Poutine .

Pourquoi la faim ne cessera pas tant que les femmes n’auront pas l’égalité

Les chiffres de la faim dans le monde sont effrayants. L'égalité des sexes représente un énorme potentiel d'amélioration de la situation alimentaire mondiale.

La lutte contre la faim a enchaîné les succès durant longtemps. Mais elle reste sur une considérable série de revers ces dernières années. Les principales causes de la recrudescence du nombre de personnes souffrant de la faim et de la malnutrition dans le monde sont la crise des prix alimentaires (2007 et 2008) et, plus récemment, les conséquences de la pandémie de Covid-19 et de la guerre en Ukraine, le grenier de l'Europe. Sans oublier les conséquences du changement climatique, qui ont un impact de plus en plus négatif sur la situation alimentaire.