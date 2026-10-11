Chaos en France, anniversaire de Poutine: les meilleurs caricatures de la semaine
Votre actualité internationale hebdomadaire à travers le regard des meilleurs caricaturistes. Agrémentée de mèmes impertinents.
Vous les attendiez (ou pas), les voilà: les meilleures caricatures de presse de la semaine sont là. Avec notre traditionnel focus sur l'actu internationale. Enjoy!
Vous avez passé une belle semaine? Pas aussi belle que celle de Vlad, qui a fêté son anniversaire
Pendant ce temps, en France...
Journée de mobilisation © Chappatte dans @letemps.ch , Genève 👉 www.chappatte.com/fr/images/de... 👉 www.letemps.ch/chappatte— Chappatte Cartoons (@chappatte.bsky.social) 6 octobre 2026 à 20:19
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Et puis, aux Etats-Unis, les américains affrontent leurs pires peurs en préparant Halloween
@mattdaviescartoon.bsky.social— Xela Hart (@xelahart.bsky.social) 8 octobre 2026 à 21:48
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Bref, petit coup de pression quoi
@christopherweyant1.bsky.social— Xela Hart (@xelahart.bsky.social) 8 octobre 2026 à 21:49
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Ils ont enfin eu leur dose de Trump, les américains?
What’s YOUR red line?— Dennis Goris | Cartoons (@dennisgoris.bsky.social) 8 octobre 2026 à 01:00
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Après la lumière, les ténèbres?
La réputation de la prestigieuse université américaine Cornell a pris un coup
We’re seeing what happens when this behavior is allowed to persist.— Benjamin Slyngstad (@slyngstad.bsky.social) 29 septembre 2026 à 06:03
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Tout cela sur fond des Midterms
Sauver qui?
@bagleycartoons.bsky.social— Xela Hart (@xelahart.bsky.social) 8 octobre 2026 à 21:45
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Allez, on finit par un bon vieux mème des familles.
Et puis vous vous avez mérité votre dose de chiens mignons en bonus
(dsc/dag)
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