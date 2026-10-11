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Poutine fête ses 74 ans: meilleures caricatures de la semaine

Les meilleures caricatures de la semaine
Elles sont fraîches, elles sont piquantes, elles sont là: les meilleures caricatures de la semaine.Image: montage watson

Chaos en France, anniversaire de Poutine: les meilleurs caricatures de la semaine

Votre actualité internationale hebdomadaire à travers le regard des meilleurs caricaturistes. Agrémentée de mèmes impertinents.
11.10.2026, 18:5811.10.2026, 18:58

Vous les attendiez (ou pas), les voilà: les meilleures caricatures de presse de la semaine sont là. Avec notre traditionnel focus sur l'actu internationale. Enjoy!

Vous avez passé une belle semaine? Pas aussi belle que celle de Vlad, qui a fêté son anniversaire

@billdayart.bsky.social

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— Xela Hart (@xelahart.bsky.social) 7 octobre 2026 à 22:02

Pendant ce temps, en France...

Journée de mobilisation © Chappatte dans @letemps.ch , Genève 👉 www.chappatte.com/fr/images/de... 👉 www.letemps.ch/chappatte

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— Chappatte Cartoons (@chappatte.bsky.social) 6 octobre 2026 à 20:19

Et puis, aux Etats-Unis, les américains affrontent leurs pires peurs en préparant Halloween

@mattdaviescartoon.bsky.social

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— Xela Hart (@xelahart.bsky.social) 8 octobre 2026 à 21:48

Bref, petit coup de pression quoi

@christopherweyant1.bsky.social

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— Xela Hart (@xelahart.bsky.social) 8 octobre 2026 à 21:49
Faut-il un «cinglé» ou un «vieux» pour battre Trump en 2024?
Analyse
Faut-il un «cinglé» ou un «vieux» pour battre Trump en 2024?

Ils ont enfin eu leur dose de Trump, les américains?

What’s YOUR red line?

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— Dennis Goris | Cartoons (@dennisgoris.bsky.social) 8 octobre 2026 à 01:00

Après la lumière, les ténèbres?

Medeival Modern

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— Pat Bagley (@bagleycartoons.bsky.social) 9 octobre 2026 à 16:26
Un Suisse risque la peine de mort en Irak
Un Suisse risque la peine de mort en Irak

La réputation de la prestigieuse université américaine Cornell a pris un coup

We’re seeing what happens when this behavior is allowed to persist.

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— Benjamin Slyngstad (@slyngstad.bsky.social) 29 septembre 2026 à 06:03
Scandale de viol à l'Université: la colère gronde aux Etats-Unis
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Tout cela sur fond des Midterms



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— Mike Luckovich (@mluckovich.bsky.social) 8 octobre 2026 à 22:06

Sauver qui?

@bagleycartoons.bsky.social

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— Xela Hart (@xelahart.bsky.social) 8 octobre 2026 à 21:45

Allez, on finit par un bon vieux mème des familles.

mème trump
Image: capture d'écran/reddit

Et puis vous vous avez mérité votre dose de chiens mignons en bonus

Vidéo: YouTube/WeRateDogs

(dsc/dag)

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