Elles sont fraîches, elles sont piquantes, elles sont là: les meilleures caricatures de la semaine. Image: montage watson

Chaos en France, anniversaire de Poutine: les meilleurs caricatures de la semaine

Votre actualité internationale hebdomadaire à travers le regard des meilleurs caricaturistes. Agrémentée de mèmes impertinents.



Plus de «International»

Vous les attendiez (ou pas), les voilà: les meilleures caricatures de presse de la semaine sont là. Avec notre traditionnel focus sur l'actu internationale. Enjoy!



Vous avez passé une belle semaine? Pas aussi belle que celle de Vlad, qui a fêté son anniversaire

Pendant ce temps, en France...

Et puis, aux Etats-Unis, les américains affrontent leurs pires peurs en préparant Halloween

Bref, petit coup de pression quoi

Ils ont enfin eu leur dose de Trump , les américains?

Après la lumière, les ténèbres?

La réputation de la prestigieuse université américaine Cornell a pris un coup

Tout cela sur fond des Midterms

Sauver qui?

Allez, on finit par un bon vieux mème des familles.

Image: capture d'écran/reddit

Et puis vous vous avez mérité votre dose de chiens mignons en bonus

(dsc/dag)