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L'aéroport de Palm Beach pourrait prendre le nom de Trump

FILE - Air Force One with President Donald Trump on board departs from Palm Beach International Airport, April 6, 2025, in West Palm Beach, Fla. (AP Photo/Alex Brandon, File) Donald Trump
Air Force One à l'aéroport de Palm Beach,Keystone

Cette décision va faire plaisir à Trump

L'aéroport de Palm Beach, en Floride, est sur le point de prendre le nom du président américain. Un changement qui nécessite encore la signature de l'administration fédérale de l'aviation (FAA).
31.03.2026, 06:1531.03.2026, 06:15

Le gouverneur républicain de Floride, Ron DeSantis, a donné lundi son accord pour rebaptiser du nom du président américain Donald Trump l'aéroport international de Palm Beach. Le site se trouve à trois kilomètres de la résidence privée du milliardaire républicain.

Le changement requiert la signature de l'administration fédérale de l'aviation (FAA) et des procédures administratives sont encore en cours. «Le changement de nom d'un aéroport relève de la compétence locale et la FAA n'approuve pas les changements de nom d'aéroport», a indiqué l'agence dans un communiqué, confirmant qu'elle devait cependant procéder à un certain nombre de formalités pour valider ce changement.

Signature sur les billets de banque

Depuis son retour au pouvoir en 2025, Donald Trump a apposé sa marque sur des lieux emblématiques des Etats-Unis. Il a ainsi ajouté son nom à la prestigieuse salle de spectacle Kennedy Center, dont il a changé la programmation culturelle, annulant notamment les événements LGBT+.

«Demain ce sera encore pire»: chaos dans les aéroports américains

Sa signature figurera sur les futurs billets de banque du pays, une première pour un président en exercice, et ses travaux pour une salle de bal à la Maison-Blanche ont été largement critiqués. (jzs/ats)

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