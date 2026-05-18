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Une plage publique de Cannes devient la plage Brigitte Bardot

Google ne sait pas encore que la plage Brigitte Bardot existe

En plein Festival de Cannes, la ville de Cannes a offert un hommage hautement symbolique à Brigitte Bardot. Et c'est une bonne nouvelle pour les chiens.
18.05.2026, 14:5918.05.2026, 14:59

En plein festival de cinéma, la ville de Cannes a rebaptisé lundi l'une de ses plages publiques «Brigitte Bardot», a constaté un journaliste de l'AFP. Elle entend ainsi rendre hommage à la star du cinéma décédée en décembre dernier.

C'est la plage Macé, proche du Palais des festivals et située entre deux plages privées, qui prend le nom de l'icône du cinéma, selon la mairie de Cannes. Les chiens pourront désormais accéder à cette plage à certaines heures, a précisé la mairie, un clin d'oeil à la cause animale défendue avec passion par l'actrice jusqu'à la fin de sa vie.

Une petite cérémonie a eu lieu lundi matin, en présence du maire de Cannes, David Lisnard, et de la présidente du festival de Cannes Iris Knobloch, a constaté un photographe de l'AFP.

Google n'était pas encore au courant que la plage avait changé de nom. 👇​

Image
Image: screenshot watson

Une plage pour les chien

Brigitte Bardot est décédée le 28 décembre 2025 à 91 ans. Elle avait longtemps incarné la libération des moeurs dans la France d'avant mai-1968, avant de se distinguer, à la fin de sa vie, par ses déclarations controversées sur la politique, l'immigration, le féminisme ou les chasseurs.

Brigitte Bardot s Extraordinary Life: Husbands, Lovers And Suicide Attempts File : French movie legend Brigitte Bardot, now a fierce defender of animals, visits an animal protection center in Nice, so ...
Brigitte Bardot (archives, 28 décembre 2005).Image: www.imago-images.de

La Palme d'or du 79e festival de Cannes sera décernée le 23 mai à l'issue d'une compétition de deux semaines, au cours de laquelle le jury présidé par le cinéaste coréen Park Chan-wook aura visionné 22 films en compétition. (jah/ats)

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