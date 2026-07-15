Donald Trump n'a jamais caché l'aversion que lui inspirait Taylor Swift, après que celle-ci ait appelé ses fans à voter démocrates. getty/watson

Trump lâche une autre dinguerie sur Taylor Swift



Le président américain a eu une réaction pour le moins surprenante après la révélation d'un changement dans la vie de son ennemie publique numéro un, et de son mari, le footballeur Travis Kelce.

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Donald Trump tenterait-il de se mettre dans la poche quelques Swifties conservatrices? Aurait-il décidé de faire son mea culpa, deux ans après avoir déclaré la guerre à la chanteuse? Comme d'habitude, difficile de dire ce qui se trame dans le cerveau du président américain de 80 ans. Reste que ce dernier s'est fendu d'un commentaire plutôt étonnant à l'égard de Taylor Swift.

Une opinion lâchée, naturellement, sur son compte Truth Social, accompagnée de la capture d'écran d'un article du Daily Mail confirmant que Taylor Swift et Travis Kelce, qui fêteront leurs deux semaines de mariage ce vendredi, possèdent désormais un nouveau compagnon.

Il s'agit d'un samoyède blanc duveteux, aperçu cette semaine à l'aéroport international récemment rebaptisé Donald J. Trump, à Palm Beach, alors qu'ils descendaient de leur jet privé. La réaction du président à l'existence du chien tient en deux mots:

«Tellement cool!!!»

capture d'écran: truth social

Et comme si on pouvait se demander si le compte personnel du président n'avait pas été piraté, ce dernier a tenu à signer son message de ses initiales: «President DJT».

On ignore ce que peuvent bien penser les jeunes mariés de cette bénédiction présidentielle impromptue, mais il y a fort à parier qu'ils s'en seraient bien passés. Après tout, ces dernières années, la superstar est régulièrement la cible d'attaques ou de commentaires désobligeants de la part de Trump. La plus célèbre étant «JE DÉTESTE TAYLOR SWIFT», lorsque la superstar a apporté son soutien à l'ancienne vice-présidente Kamala Harris, dans la course à la Maison-Blanche.

Ceci dit, ce n'est pas la première fois ce mois-ci que l'administration Trump affiche une soudaine passion pour la reine de la pop. Surfant visiblement sur la vague médiatique qui a entouré le mariage du couple à New York, la Maison-Blanche a réalisé un montage photo du président imitant les images emblématiques de la tournée «Eras» de Taylor.

L'affiche montrait Trump au centre, entouré d'anciens présidents comme Abraham Lincoln et George Washington. capture d'écran: x

Mais, là encore... pas tout à fait sûr que ces mains tendues plutôt maladroites trouvent grâce auprès de la chanteuse la plus puissante de la planète. (mbr)

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